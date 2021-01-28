福氣帶著走！百貨新春福袋搶先買

為迎接新年新氣象，百貨業者推出應景「福袋」讓民眾將福氣「袋」著走。新光三越三多店、左營店福袋全數APP線上搶先買；大立「最牛福袋」即日起開放預購；漢神巨蛋「好運犇向你福氣袋」採全預購方式販售，將大手筆送出汽車一台；夢時代今年沒有販售福袋，但初一到初五每天要送出一座市值近6萬元的「平安大吉黃金牛」。
新光三越三多店「牛轉好運 花開富來福袋」1月28日於APP線上限量販售，有1千元、2千元兩種選擇，2月12 日大年初一當日憑手機購買QRCODE憑證即可兌領。最大奬有價值近16萬的bgreen-uchair運動舒眠椅BH2，還有LEKUMA-E-Ride電動腳踏車、Switch藍紅主機、飯店住宿卷等獎項；另外，凡購買2千元福袋者再加抽APPLE組合餐（含iPhone12 128G、iPad第八代32G各乙台）。 大立限量「最牛福袋」售價2千元，即日起至2月5日在官方臉書粉絲團開放預購，完成匯款手續，大年初一就可以不用排隊直接把福袋帶回家；福袋內含市價近萬元的比得兔保暖絨毯、比得兔英大靠墊以及貝拉寶兒時尚浴巾；大獎則祭出Apple以及Samsung系列全餐，兩項大獎各市值高達10萬元。 新光三越左營店「牛轉好運 花開富來福袋」1月30日起可於APP線上購買，一袋1千元，業者表示，內容物價值超過3千元；福袋的抽獎也是重頭戲，祭出BGREEN沐意森活律動儀、Gogoro電動自行車、蘋果驚喜包等總計價值超過30萬元的福袋獎項。
漢神巨蛋推出「好運犇向你福氣袋」2月4日至11日可至現場預購，會員持漢神超集卡過卡，加上300元現金購買；非會員也可憑現金500元購得，福氣袋內含等值禮券及抽獎券一張，將大手筆送出市價70.9萬的汽車一台及掃地機器人等大獎。
另外也規劃三牛報喜活動，預購福氣袋前1,500名即可獲得新春好禮；現金666元即可購買全新限量福氣袋，除了祭出兩倍中獎機會，更加碼抽出空氣清淨機一台；福氣袋未中獎的民眾，皆可持摸彩券存根聯兌換「新春犇Fun總抽獎」抽獎券一張，有機會抽中PGO Ur2 Plus版電動機車。