福氣帶著走！百貨新春福袋搶先買

為迎接新年新氣象，百貨業者推出應景「福袋」讓民眾將福氣「袋」著走。新光三越三多店、左營店福袋全數APP線上搶先買；大立「最牛福袋」即日起開放預購；漢神巨蛋「好運犇向你福氣袋」採全預購方式販售，將大手筆送出汽車一台；夢時代今年沒有販售福袋，但初一到初五每天要送出一座市值近6萬元的「平安大吉黃金牛」。

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▲ 新光三越三多店「牛轉好運 花開富來福袋」有兩種選擇，於APP線上限量販售。（圖／新光三越三多店提供）

× ▲ 新光三越三多店「牛轉好運 花開富來福袋」有兩種選擇，於APP線上限量販售。（圖／新光三越三多店提供）

▲ 大立「最牛福袋」內含比得兔保暖絨毯等人氣商品。（圖／大立提供）

× ▲ 大立「最牛福袋」內含比得兔保暖絨毯等人氣商品。（圖／大立提供）

▲新光三越左營店福袋抽獎祭出Gogoro電動自行車等總計價值超過30萬元的獎項。（圖／新光三越左營提供）

× ▲新光三越左營店福袋抽獎祭出Gogoro電動自行車等總計價值超過30萬元的獎項。（圖／新光三越左營提供）

漢神巨蛋推出「好運犇向你福氣袋」2月4日至11日可至現場預購，會員持漢神超集卡過卡，加上300元現金購買；非會員也可憑現金500元購得，福氣袋內含等值禮券及抽獎券一張，將大手筆送出市價70.9萬的汽車一台及掃地機器人等大獎。

另外也規劃三牛報喜活動，預購福氣袋前1,500名即可獲得新春好禮；現金666元即可購買全新限量福氣袋，除了祭出兩倍中獎機會，更加碼抽出空氣清淨機一台；福氣袋未中獎的民眾，皆可持摸彩券存根聯兌換「新春犇Fun總抽獎」抽獎券一張，有機會抽中PGO Ur2 Plus版電動機車。