NOW辯風向／過年就該發紅包？她吐槽宋少卿：要我餓死嗎

類辯論談話節目《NOW辯風向》於今（27）日晚間播出全新一季的第4集，趁著農曆過年前邀請到效果滿滿的資深藝人Eason、被少卿哥親自誇讚理財有數的女星黃喬歆和自稱辯論小老師的通告藝人海產來探討「究竟過年該不該包紅包？」，本集節目提到紅包現場喜氣洋洋，但面子跟銀子該怎麼抉擇的大難題也讓眾人傷透了腦筋！

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「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇」，本集節目剛開始，主持人少卿哥就因應年節氣氛忍不住吟詩作對朗誦了充滿年味的《元日》，同時也從口袋掏出紅包送給主持人阿樂，沒想到這包心意滿滿的紅包內只裝了2個十元硬幣，阿樂也忍不住吐槽「20是要我餓死嗎？」。不過這也點出今日主題，阿樂率先公布了台灣人習慣包紅包的金額，而辯論開始前也有53%網友還是支持過年就該包紅包，反對這項習俗的網友則占了47%。

▲阿勒一看少卿哥發的紅包也忍不住傻眼。（圖／《NOWnews》影像中心）

節目進入第一階段，由六位來賓現場自己挑選隊友選擇自己想擔任正方或反方的答辯角色，經過分配後這次站在正方的是左丹奴、Eri和黃喬歆，反方則由Eason、海產和關閎文組成反對陣線。

正方一開始就透過黃喬歆和左丹奴一搭一唱相互應和的方式，不斷列舉「小時候有拿長大怎麼可以不包」、「拿紅包不只是長輩的關愛，更能讓小朋友們一起去買零食、小賭怡情」，強調過年全家團聚領紅包的和樂氣氛「你怎麼忍心剝奪小孩的快樂！」，辯論女神Eri更接著補充「紅包就是親戚之間的經濟循環流動」，還以文化立場來解釋紅包在婚禮、過年都是表達心意的方式，金額其實不是重點，紅包象徵的是誠摯的心意。

▲左丹奴「里長型」正能量攻擊，隊友也忍不住笑翻。（圖／《NOWnews》影像中心）

不過輪到反方時，自稱辯論小老師的海產痛批「為什麼孝順需要一個價格呢」，認為包紅包只是炫耀的行為，更可能導致親戚朋友之間產生比較風氣，同時舉例小時候如果叔叔阿姨不包紅包就會產生「這個叔叔阿姨好小氣」的想法；關閎文則痛打「紅包不敢在大家面前拆開」這點，以「打開了就知道你在親戚心目中的價值、價格」的立場強調包紅包只是逢場作戲，更容易贏了面子輸了銀子，Eason更自曝姪子就曾在眾人面前打開自己包的紅包，一看只有六百還當場大哭，讓他從此變成「小氣哥哥」。

▲反方接連自曝被當作小氣哥哥、與不給紅包的三叔公斷絕關係等經驗。（圖／《NOWnews》影像中心）

節目接著進入正反方質詢答辯階段，正方堅持「包了多少不是重點」，強調該消失的不是包紅包這項傳統習俗而是社會的比較心態，更連環砲式扔出「你們就是沒自信自己的價值」、「為什麼要被其他人影響」、「做自己吧！」等話語讓反方毫無招架之力；反方的Eason和海產則不停反擊，現場畫面混亂就連少卿哥也忍不住吹哨喊停掏出黃牌警告。

▲宋少卿忍不住再祭出黃牌警告。（圖／《NOWnews》影像中心）

回合結束後阿樂公布了網友的投票數據，支持正方「過年該發紅包」的比例一口氣上升35%來到88%，支持反方的立場則跌到12%。最後雙方在答詢網友問題時，Eri就回應網友提出一個讓反方也三思的問題「難道不包紅包或拒絕接受現場氣氛就會比較好嗎？」，不過在海產力挽狂瀾之下，支持反方的投票數最後也提升到21%，贊成正方的則有79%，仍以壓倒性優勢贏下這次辯論大賽。

▲正方頂著壓倒性優勢逐一回答網友問題。（圖／《NOWnews》影像中心）

▲反方力挽狂瀾之下還是獲得了不少票數支持。（圖／《NOWnews》影像中心）

《NOW辯風向》目前於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：楊智傑）