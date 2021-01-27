NOW辯風向／過年就該發紅包？她吐槽宋少卿：要我餓死嗎

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節目進入第一階段，由六位來賓現場自己挑選隊友選擇自己想擔任正方或反方的答辯角色，經過分配後這次站在正方的是左丹奴、Eri和黃喬歆，反方則由Eason、海產和關閎文組成反對陣線。
正方一開始就透過黃喬歆和左丹奴一搭一唱相互應和的方式，不斷列舉「小時候有拿長大怎麼可以不包」、「拿紅包不只是長輩的關愛，更能讓小朋友們一起去買零食、小賭怡情」，強調過年全家團聚領紅包的和樂氣氛「你怎麼忍心剝奪小孩的快樂！」，辯論女神Eri更接著補充「紅包就是親戚之間的經濟循環流動」，還以文化立場來解釋紅包在婚禮、過年都是表達心意的方式，金額其實不是重點，紅包象徵的是誠摯的心意。
不過輪到反方時，自稱辯論小老師的海產痛批「為什麼孝順需要一個價格呢」，認為包紅包只是炫耀的行為，更可能導致親戚朋友之間產生比較風氣，同時舉例小時候如果叔叔阿姨不包紅包就會產生「這個叔叔阿姨好小氣」的想法；關閎文則痛打「紅包不敢在大家面前拆開」這點，以「打開了就知道你在親戚心目中的價值、價格」的立場強調包紅包只是逢場作戲，更容易贏了面子輸了銀子，Eason更自曝姪子就曾在眾人面前打開自己包的紅包，一看只有六百還當場大哭，讓他從此變成「小氣哥哥」。
節目接著進入正反方質詢答辯階段，正方堅持「包了多少不是重點」，強調該消失的不是包紅包這項傳統習俗而是社會的比較心態，更連環砲式扔出「你們就是沒自信自己的價值」、「為什麼要被其他人影響」、「做自己吧！」等話語讓反方毫無招架之力；反方的Eason和海產則不停反擊，現場畫面混亂就連少卿哥也忍不住吹哨喊停掏出黃牌警告。
回合結束後阿樂公布了網友的投票數據，支持正方「過年該發紅包」的比例一口氣上升35%來到88%，支持反方的立場則跌到12%。最後雙方在答詢網友問題時，Eri就回應網友提出一個讓反方也三思的問題「難道不包紅包或拒絕接受現場氣氛就會比較好嗎？」，不過在海產力挽狂瀾之下，支持反方的投票數最後也提升到21%，贊成正方的則有79%，仍以壓倒性優勢贏下這次辯論大賽。
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