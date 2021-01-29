年終獎金養錢術／儲糧過冬 3大族群保險教戰
記者顏真真／專題報導
2021-01-29 10:00:00
受到新冠肺炎疫情影響，讓2020年整個經濟活動受到很大的衝擊，景氣是否恢復仍待考驗，連帶年終獎金也可能跟著縮水，但不論年終獎金多寡，如何聰明運用更重要，尤其疫情帶給大家重要的一課，就是要有「儲糧過冬」概念，預留未來支出所需，除了存一些緊急預備金之外，也可透過保險來補強，今年下半年健康險保費可能調漲1成至3成不等，面對疫情持續，專家建議可以趁領年終手頭較寬裕之際，適度增加健康險，以補足醫療費用、住院時收入損失的財務缺口，也可以傳統壽險，強化人身保障，為家庭提供保護傘。
全球人壽商品部副總經理鄭中安認為，年終獎金的運用應先以償債及預留未來必要支出為優先，再來才是投資或享樂，其中預留未來必要支付，主要為防止臨時需要用錢，或當疾病及意外發生時能夠有一筆資金應急，不至於影響生活，也就是「儲糧過冬」的概念，而保險就是最重要的工具，可以帶來中長期資產穩健的成長，或降低當疾病及意外發生時的財物損失風險，尤其新冠肺炎疫情帶給大家重要的一課，不論領到的年終獎金有多少，就是要做足保險保障規畫，來面對未知的變化。除了提早投資、積極理財以放大年終獎金，面對疫情持續，台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩亦建議民眾可適度增加健康險，以補足醫療費用、住院時收入損失的財務缺口，並可用傳統壽險，強化人身保障，為家庭提供保護傘。鄭中安亦強調，不論年終獎金多寡都是年度一筆額外收入，建議小資族、青壯年與熟齡族3大族群，趁機會好好規畫年終獎金，做好醫療險及壽險的保障，把錢花在最需要的地方上。他舉例說明，如果今天是個像35歲以內的小資族群，雖然經濟不是那麼寬裕，但相對來講也沒有太大家庭負擔，在這前提之下，小資族群他所需要的是CP值較高的商品，即只要顧好自己就好，因此像醫療險或變額壽險是相對較好的選擇，保費便宜、保障額度高，萬一發生一些疾病或意外，也能帶來一定程度的保障。對於35歲至55歲這種不管是三明治族群或者中年族群，可能會有一些家庭責任，相對經濟較為寬裕，這時候就必須以「家庭」為單位來思考所需保障？除實支實付醫療險之外，若是身為家庭的經濟支柱，更應該要有壽險保障，而且這個壽險保障可以確保當萬一意外事故發生的時候，足以支應家庭未來10、20年的生活支出，家庭經濟不會受到任何影響。如果是55歲以上統稱熟齡族群或者屆齡退休族，所想的是可能就是自己未來退休之後需要什麼？這時候對他們來講因為家庭責任已已差不多快結束，因此，鄭中安認為，這時就可趁退休前最把退休所需補足，可以買一些像利變增額的終身壽險，再加一些年金險，來確保退休生活無虞。北富銀則建議民眾，可視自身理財習慣選擇合適的保險商品，其中儲蓄險適合風險承受度較低、不偏愛投資風險的客戶，小資族的年終獎金若金額不多，可選擇分期繳的儲蓄險，每年把年終獎金作為續期保費資金，以強迫儲蓄的方式達到資產累積目的，同時每年還可以運用保單給付的生存金去旅遊或消費，為活創造多一點小確幸。若年終獎金較豐厚則不妨選擇躉繳保險商品，風險承受度較低的保戶可選擇簡單的利變年金，以達到資產穩健增值的效益。若風險承受度高、平常又無暇安排投資規畫，則可考慮由專家代操、享月月提解機制的類全委投資型保單，有機會創造更高的報酬，而每月領回提解金的設計讓人有加薪的感覺，也可幫助日常的資金利用更為寬裕。不過，北富銀也提醒民眾，類全委投資型保單雖由專業投信代為操作，但投資一定有風險且仍須由保戶自行承擔，因此民眾評估投保規畫時應審慎評估自身之風險承受度。此外，類全委投資型保單有保單費用、帳戶的經理費及保管費、部分保單於前幾年解約會收取解約費用等；再者，每月撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付，且任何涉及該帳戶本金支出部分可能導致原始投資金額減損。故投保前應詳細了解各項費用及相關風險，評估自身風險承受度及資金流動性的需求。至於新台幣狂升，美元保單還可以買嗎？鄭中安表示近1年美元保單銷售情況不錯，其中有部分原因就是因為匯率助攻，民眾想趁便宜先換好美元，同時投入收益穩定且利率較新台幣高的美元保單。不過，他也提醒美元保單需求與匯率需求，基本上是兩件事情，應該分開來談，對於手上已有美元或是未來以美元花費為主的人來說，匯率不是太大問題，應該還是要視保單本身是否符合自己的需求，目前因美元預定利率或宣告利率仍較新台幣高，因此商品條件較佳。也因為匯率議題涉及民眾的主觀判斷，升貶值、時機等，認為美元目前已是低點、未來會升值的民眾，鄭中安建議可採躉繳方式購，若不想受匯率波動影響的民眾，則可考慮採期繳定期定額方式購買，分散匯率風險。北富銀也建議，近期美元來到低點，不論是儲蓄險或是投資型保單，挑選以美元計價的保單進行配置，長期有賺取匯差的機會，也是年終獎金運用上不錯的選擇。鄭中安提醒，每年至少要進行一次全家的保單健檢，檢視家族成員是否有更動、經濟收入增減、家庭成員年紀、家族病史等因素，進而從基礎醫療險開始一層一層向上補強，讓保險能成為家庭面臨風險時最好的依靠，尤其可趁著年終獎金發放時，補足風險缺口，也可以提早部署未來。
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