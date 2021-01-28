貪食龍車隊周末上街罷捷 許智傑：暫不考慮辦反罷捷遊行
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-28 08:38:19
距離2月6日罷捷投票倒數8天，民進黨挺高雄市議員黃捷不遺餘力，今（28）日上午，除了鳳山區立委許智傑，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟也一起到青年路、自由路交叉口一起向準備上班的民眾拜票，相較於罷捷團體這個周末將有貪食「龍」遊行，立委許智傑表示防疫考量，目前暫不考慮辦理反罷捷遊行。
趙天麟表示，雖然這次只有鳳山的市民可以投票，卻也是全高雄人、全台灣人都很關注的事情，因為這樣子一種不具正當性、報復性的罷免，已經不只是黃捷議員的事情，也是大家共同的事情，所以更要付諸行動，所以今天包括鳳山區議員陳慧文、張漢忠，以及民進黨高雄市黨部的執評委們也都自告奮勇的來一起站路口拜票，接下來的幾天，不管是多早還是多晚，都會全力以赴來為黃捷加油。而被問到這場選戰是否變成藍綠對決？趙天麟認為，這是全民的事情，沒有藍綠對決的問題，現在看到許多想要進行報復性罷免，特別是國民黨大軍壓境，高雄人應該站出來，不應該讓黃捷孤單，在這部分沒有任何黨派的問題，就只有一個正義感的問題，一定要替黃捷加油，不是為了黃捷個人，而是為了這樣報復性罷免的歪風，應該讓它在鳳山停止下來。
罷捷團體預告將在1月31日下午，以「反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！」為主題，集結貪食「龍」車隊上街，車隊將在鳳山行政中心前府前路集結，一路行經中山東路、五甲一路、瑞隆東路、青年路、澄清路，最後回到出發地鳳山行政中心前府前路，全長18公里，預估時間約3小時。對此立委許智傑說，會用更積極的行為向鳳山市民宣傳，今天開始會有五輛宣傳車在鳳山的大街小巷趴趴走，希望鳳山市民做出一個明智的選擇，一起來出來支持黃捷，投下不同意罷免票，至於是否會在選前辦「反罷捷遊行」，許智傑則強調，目前防疫優先，適不適合做這麼大動作的遊行，目前的思考是暫不考慮，未來看狀況，原則上宣傳行動不以遊行為主。