獨／防疫兼推電子支付 陳其邁用LINE Pay發一元紅包
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-28 09:01:42
再過2週就要過年，今年因為受到疫情影響，許多宮廟都取消大型春節活動，而上任第一年的高雄市長陳其邁，取消了過年期間的拜廟行程以及發紅包的活動，讓很多「邁粉」大嘆可惜。《NOWnews今日新聞》獨家掌握消息，為了顧及防疫且推動電子支付，陳其邁與高雄一卡通公司合作，將用LINE Pay發送「牛年開運一元紅包」給民眾，線上領取、限量5萬份，規劃將在除夕夜晚間發出。
過往在春節期間，政壇人士和地方首長都會安排走訪宮廟的參拜行程，除了向民眾拜年，同時也發送一元紅包（福袋），作為新年祝福。不過，今年遇到肺炎疫情緊繃，許多地方首長紛紛取消拜廟祈福的行程，以減少群聚。高市府日前也宣布，陳其邁取消拜廟發紅包的行程。但據了解，仍有許多高雄民眾紛紛向市府詢問，陳其邁有沒有發送送一元福袋紅包金的行程。
《NOWnews今日新聞》取得獨家消息，高市府已與一卡通公司合作，透過平時作為市政宣導主要管道的社群通訊軟體 [email protected] 平台，且結合LINE Pay 一卡通的「發紅包」功能，創新推出「線上版牛年開運一元福袋紅包」。
根據規劃，高市府將用[email protected] 平台推播發紅包的訊息，而參與活動、索取紅包的民眾，其LINE Pay 一卡通帳戶就會獲得數位版的陳其邁「牛年開運一元紅包」。
據了解，數位版的陳其邁一元紅包，限量只有5萬個，目前規劃將在除夕夜晚間發出。而該活動現在還在討論中，索取方式和細節將在近日公布。無獨有偶，台北市政府規劃透過悠遊卡公司的「悠遊付」，線上發送市長柯文哲的紅包，同樣也是在推動電子支付。柯文哲今（28）日上午出席「臺北犇紅包 好神悠遊付」記者會，將宣布這項消息。