名家論壇》錢震宇／15天609字的蔡英文

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這意思是，她要講的話就在這609字中，沒有別的要說？還是她不滿爆發疫情讓本土零確認破功，所以只有609字好說，其他不想多說？疫情如此嚴重，蔡英文卻只有區區這609字…
國人擔心疫情擴散、觀光旅宿業擔憂退訂潮、醫護堅守崗位也身心俱疲、海外學子台商期待返鄉過年，還有大家最關心的疫苗進度，不要說打到，到底何時才能買到，這些民眾最為關心的問題，蔡英文通通沒給答案。
更離譜且過分的是，蔡英文竟然是在「民進黨中央」開中常會前對疫情發表談話，請問她到底是以民進黨主席身分，還是中華民國總統身分講這些話？他要呼籲的對象難道只是民進黨員嗎？
什麼叫黨國不分，這就叫黨國不分！
在不對的場合，講些無心的談話，更讓人察覺蔡英文只是自滿於之前零確診的小確幸，而非真心感謝所有國人及醫護人員的付出，以至於出現本土確診，加上群聚感染，負面的聲浪開始湧現後，蔡英文反而避而不見，不願站到第一線。
疫情升溫後，部桃混亂、搶買保單、人心浮動，甚至出現縣市排擠效應，蔡英文毫無表示，彷彿這一切跟她無關。看看1月12日後行程，蔡英文忙著跟帛琉總統當選人視訊、忙著跟美國駐聯合國大使視訊、忙著接見英國在台辦事處新任代表、忙著出席台日友情101點燈活動，她寧願安排這樣的「政治行程」，也不願意舉行正式記者會，認真的把政府防疫措施跟配套好好跟民眾說明。
過去好一陣子疫情指揮中心記者會，因為沒有確診案例，所以每天都在宣傳戴口罩、蒸口罩、勤洗手、如何保持社交距離，甚至看到陳時中穿著花襯衫到處玩要刺激消費，那時候蔡英文開心宣布「Taiwan can help」，頻頻走訪口罩廠宣傳；如今，疫情面臨挑戰，而且是紮紮實實的醫院內部感染事件，蔡政府反倒退縮了起來，用最保守的態度在面對疫情。每天記者會的資訊跟回應幾乎都差不多，而且「報喜不報憂」，沒有魄力、更沒有一個堅定的態度及方法可以有效管控疫情，難怪有民眾會說開不開記者會有差嗎？
今天不是宣布沒有新增本土案例就沒事，大家就會開心拍手，而是政府針對疫情的管控及措施已經讓人民失去耐心跟信心，與其相信政府，不如相信自己，戴好口罩、做好消毒，其他不敢奢求政府。
最讓人失望跟絕望的是，身為執政者的蔡英文「沒案例就蹭、有案例就躲」，絲毫提不出對策。
看看人家英國首相強生表態「對政府所有決策負起完全責任、同時對逝去的生命表示哀悼」；我們的蔡英文在無聲15天後只會呼籲民眾配合防疫中心，然後不要分中央地方，最後又躲起來，真的令人髮指。
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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