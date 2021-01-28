Fed警告美國經濟放緩！美股暴跌　道瓊重挫633點

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鮑爾指出，美國的失業率從低點3.4%，並在2020年底時升至6.7%，但事實上COVID-19疫情造成大量人口被趕出勞動市場，推測實際上的失業率高達近10%。鮑爾強調，COVID-19增加了經濟的不確定性，目前退出寬鬆貨幣政策時機尚早。
聯邦公開市場理事會（FOMC）委員維持近零利率不變、Fed對經濟放緩的預期聲明公布後，美國股市迅速下跌。
道瓊工業指數下跌633.87點（2.05%），報30303.17點；那斯達克指數下跌355.47點（2.61%），報13270.60點；標準普爾500指數下跌98.85點（2.57%），報3750.77點；費城半導體指數下跌156.64點（5.17%），報2875.13點。
波音（Boeing）股價下跌近4%，公司近期收益報告顯示，由於737 Max停飛、疫情大流行，公司2020年淨虧損達到創紀錄的119億美元；超微半導體（AMD）的收入和收益都超過華爾街原本的預期，但股價仍下跌近6%；科技巨頭微軟（Microsoft）則上漲了0.3%，同時第二財季雲端計算的業務成長17%，且仍在持續增長。
電子遊戲零售商GameStop、電影院運營商AMC Entertainment Holdings引起關注，不少散戶進行投機行為引起關注，GameStop的股價在週三（27）暴漲近一倍，AMC整體也飆漲300%。著名投資者貝里（Michael Burry）在推特（推文已被刪除）上警告，GameStop的交易「不自然、瘋狂且危險」呼籲應有法律和監管機構介入。
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