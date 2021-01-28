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Fed警告美國經濟放緩！美股暴跌　道瓊重挫633點

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-28 09:38:28｜2021-01-28 10:01:16

美國股市/華爾街
▲美國聯準會（Fed）警告公共衛生危機持續、COVID-19增加不確定性，預期未來美國經濟放緩，導致恐慌指數飆高、美國股市下跌。（圖／美聯社／達志影像）
美國聯準會（Fed）警告，近期美國經濟活動和就業的復甦步伐放緩，且走軟情形集中在疫情最嚴重的幾個地區。美國當地時間27日恐慌指數飆高，四大指數皆重挫2%，道瓊下跌633點（2.05%）、那斯達克下跌355點（2.61%）、標準普爾500指數下跌98點（2.57%）。
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綜合外媒報導，美國聯準會（Fed）結束2天的會議後宣布維持近零利率不變，並在聲明中指出，持續的公共衛生危機繼續為經濟活動、就業和通貨膨脹帶來壓力，並為經濟前景帶來相當程度的風險。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，當局會耐心等待，不會對短暫的通膨做出反應，並表達更擔心受到疫情衝擊的經濟無法完全復甦。
鮑爾指出，美國的失業率從低點3.4%，並在2020年底時升至6.7%，但事實上COVID-19疫情造成大量人口被趕出勞動市場，推測實際上的失業率高達近10%。鮑爾強調，COVID-19增加了經濟的不確定性，目前退出寬鬆貨幣政策時機尚早。

聯邦公開市場理事會（FOMC）委員維持近零利率不變、Fed對經濟放緩的預期聲明公布後，美國股市迅速下跌。

道瓊工業指數下跌633.87點（2.05%），報30303.17點；那斯達克指數下跌355.47點（2.61%），報13270.60點；標準普爾500指數下跌98.85點（2.57%），報3750.77點；費城半導體指數下跌156.64點（5.17%），報2875.13點。

▲（圖／翻攝自CNBC）
▲聯準會（Fed）的聲明一出後，美股主要指數皆下跌逾2%。（圖／翻攝自美國《CNBC》）
波音（Boeing）股價下跌近4%，公司近期收益報告顯示，由於737 Max停飛、疫情大流行，公司2020年淨虧損達到創紀錄的119億美元；超微半導體（AMD）的收入和收益都超過華爾街原本的預期，但股價仍下跌近6%；科技巨頭微軟（Microsoft）則上漲了0.3%，同時第二財季雲端計算的業務成長17%，且仍在持續增長。

電子遊戲零售商GameStop、電影院運營商AMC Entertainment Holdings引起關注，不少散戶進行投機行為引起關注，GameStop的股價在週三（27）暴漲近一倍，AMC整體也飆漲300%。著名投資者貝里（Michael Burry）在推特（推文已被刪除）上警告，GameStop的交易「不自然、瘋狂且危險」呼籲應有法律和監管機構介入。
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