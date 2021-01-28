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狠批政府不願花錢給醫護　楊志良：蔡英文心中沒有百姓

記者孫唯容/綜合報導

2021-01-28 09:47:31｜2021-01-28 09:56:56

▲楊志良（圖/翻攝POP撞新聞直播）
▲今（28）日楊志良接受《 POP撞新聞專訪》談論台灣最新的防疫相關作為﹔楊志良在節目中抨擊總統蔡英文「心中沒有老百姓」，搞文宣花了十幾億，卻不願意花錢給醫護人員，強調挺醫護不只有發文、送便當。（圖/翻攝POP撞新聞直播）
前衛生署長楊志良近日因多起言論風波，攻佔媒體版面，今（28）日楊志良接受《 POP撞新聞專訪》談論台灣最新的防疫相關作為﹔楊志良在節目中抨擊總統蔡英文「心中沒有老百姓」，搞文宣花了十幾億，卻不願意花錢給醫護人員，強調挺醫護不只有發文、送便當。
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部桃群聚已三天零確診，本土疫情趨緩，針對連續零確診的好消息，楊志良表示，這段時間全世界都必須學習與病毒共存，但疫情指揮中心的資訊依然不透明，他認為真正挺醫護，就應該要讓醫護免費篩檢，公告臺灣整體有多少篩檢量能，哪個地區篩檢多少人、剩餘多少，讓民眾知道，同時也讓醫護去判斷自己是否需要篩檢。
楊志良更痛批蔡英文「心中沒有老百姓」，挺醫護不只有發文、送便當，蔡政府在文宣方面花了十幾億，根本是「花百姓的錢、買我的支持度、再做我的官」，當年自己推行二代健保，包括李家同教授、獼猴爺爺林鈵修先生等人，都是主動詢問，幫忙免費代言、拍廣告，不像蔡政府花了這麼多錢。

楊志良指出，指揮中心給醫護人員防疫獎金，但實質上現在沒有人去部桃看病，就等於幾乎沒有健保收入，相對部桃醫護原本的收入就會銳減﹔建議指揮中心比照當年H1N1的模式，以過去三個月醫療院所服務量為基準，比對現在「因為疫情造成醫護人員多少損失，就補給他多少錢」，這樣才是真正挺醫護，呼籲蔡政府挪用大內宣傳的錢，來給補貼給醫護，不要糊弄他們。
楊志良表示，台灣現在最需要的就是疫苗，認為拿車用晶片去換疫苗不失為一個好辦法，但楊志良也鐵口直斷「就算有疫苗，疫情還是壓不下來」，因為新冠肺炎屢見陰轉陽、陽轉陰的情況，再加上疫苗不良事件會影響民眾的施打意願整體疫情會到何時有所改善，尚未明朗，楊志良也坦言，「目前自己是看壞的。」
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