狠批政府不願花錢給醫護 楊志良：蔡英文心中沒有百姓
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-28 09:47:31｜2021-01-28 09:56:56
前衛生署長楊志良近日因多起言論風波，攻佔媒體版面，今（28）日楊志良接受《 POP撞新聞專訪》談論台灣最新的防疫相關作為﹔楊志良在節目中抨擊總統蔡英文「心中沒有老百姓」，搞文宣花了十幾億，卻不願意花錢給醫護人員，強調挺醫護不只有發文、送便當。
部桃群聚已三天零確診，本土疫情趨緩，針對連續零確診的好消息，楊志良表示，這段時間全世界都必須學習與病毒共存，但疫情指揮中心的資訊依然不透明，他認為真正挺醫護，就應該要讓醫護免費篩檢，公告臺灣整體有多少篩檢量能，哪個地區篩檢多少人、剩餘多少，讓民眾知道，同時也讓醫護去判斷自己是否需要篩檢。楊志良更痛批蔡英文「心中沒有老百姓」，挺醫護不只有發文、送便當，蔡政府在文宣方面花了十幾億，根本是「花百姓的錢、買我的支持度、再做我的官」，當年自己推行二代健保，包括李家同教授、獼猴爺爺林鈵修先生等人，都是主動詢問，幫忙免費代言、拍廣告，不像蔡政府花了這麼多錢。
楊志良指出，指揮中心給醫護人員防疫獎金，但實質上現在沒有人去部桃看病，就等於幾乎沒有健保收入，相對部桃醫護原本的收入就會銳減﹔建議指揮中心比照當年H1N1的模式，以過去三個月醫療院所服務量為基準，比對現在「因為疫情造成醫護人員多少損失，就補給他多少錢」，這樣才是真正挺醫護，呼籲蔡政府挪用大內宣傳的錢，來給補貼給醫護，不要糊弄他們。楊志良表示，台灣現在最需要的就是疫苗，認為拿車用晶片去換疫苗不失為一個好辦法，但楊志良也鐵口直斷「就算有疫苗，疫情還是壓不下來」，因為新冠肺炎屢見陰轉陽、陽轉陰的情況，再加上疫苗不良事件會影響民眾的施打意願﹔整體疫情會到何時有所改善，尚未明朗，楊志良也坦言，「目前自己是看壞的。」