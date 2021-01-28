NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

影／兇貓坐大街　路人經過都先「賞一拳」：留下買路財！

文/寵毛網

2021-01-28 22:00:00

兇貓貓坐大街，路人經過都要先被「賞一拳」！（圖／Instagram@kardelen_cat）
▲兇貓貓坐大街，路人經過都要先被「賞一拳」！（圖／[email protected]_cat）
經過的人自己注意一點啊！貓貓有著天生的野性，非常喜歡看窗外飛翔的鳥、甚至是高速揮動的逗貓棒，都能激起牠們揮動手手的慾望。而Instagram＠Kardelen這隻貓貓，揮動對象大升級，路上走動的行人竟通通變成牠的玩具！
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲主角是右邊的Kardelen，右邊則是Toki（圖／Instagram＠Kardelen）
▲主角是右邊的Kardelen，右邊則是Toki（圖／Instagram＠Kardelen）
▲Kardelen：你想過這扇門？（圖／Instagram＠Kardelen）
▲Kardelen：你想過這扇門？（圖／Instagram＠Kardelen）
▲Kardelen：你！確！定！？（圖／Instagram＠Kardelen）
▲Kardelen：你！確！定！？（圖／Instagram＠Kardelen）
這隻有著中分瀏海的貓貓就是今天的主角Kardelen，飼主從牠還是小貓時一手養大，且Kardelen非常聰明，看過人類開門後，牠就自動學會要如何轉動門把，再不慌不忙地推開大門，溜出家中享受戶外陽光。而聰明如牠，卻有著自己的一身怪脾氣，Kardelen很喜歡坐在街上，有時是爬到高處、有時就在人行道旁，牠會觀察每一個經過的路人，只要一走近，Kardelen一掌就巴下去，宛如路上行走的都不是人，而是一個個人形「逗貓棒」！
有些路人真是被嚇了好大一跳啊！雖然Kardelen這樣的行為很有趣，但還是不鼓勵這樣的行為，以免誤傷路人，進而誤傷貓咪。不過很有脾氣的Kardelen在網路上擁有了一番人氣，網友們紛紛回覆：「有人說你可以路過嗎」、「我覺得會有貓奴故意讓他抓XD」、「就派欸！」、「寫問卷的時候可以這樣就好了（？）」。（編輯：李惠婷）
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
30.77%69.23%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
28.25%71.75%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀