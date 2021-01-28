全球車用晶片為何大缺貨？台積電產能滿載下允諾重新調配

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由於電動車所需之車用晶片較傳統油車用量大且不可或缺，根據TrendForce，隨著車載資通訊、ADAS、自駕車與電動車成為汽車產業的發展趨勢，將成為驅動車用半導體成長的重要關鍵，預估2021年全球車用半導體晶片產值將上看210億美元，年成長12.5%。
再加上智慧型手機5G需求量大，以及新冠肺炎疫情影響，遠距教學、在家辦公需求增溫，這些都需要晶片，讓全球晶圓代工廠產線滿載，更讓車用晶片缺口問題雪上加霜。而有國外分析師認為，這波電動車晶片缺口可能長達6個月，讓汽車大國急得跳腳。
因此包括美、德、日汽車產業大國，都陸續透過外交管道向台灣求援。其中，德國經濟部長Peter Altmaier直接發函給行政院副院長沈榮津及王美花，要求提高晶片供應量，車用晶片缺貨已從產業層面拉高到政治經濟層面，備受各界關注。
經濟部長王美花與國發會主委龔明鑫27日就邀請台積電、聯電、力積電、世界先進等半導體大廠進行會談。會後王美花表示，已與各家業者達成共識，也就是在現階段生產線滿載下，優先生產線、優先解決車用晶片需求提高供給率，以及協商其他廠商同意把產能分給車用。
而台積電今日也發出聲明，表示緩解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響是公司的當務之急。汽車產業供應鏈既長又複雜，公司已與客戶合作確認其關鍵需求，正在加速生產相關車用產品。在公司產能因各領域的需求而滿載的同時，公司正重新調配產能供給，以增加對全球汽車產業的支持。