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北京急了！拜登官員一致強硬對中　外媒：習誤判外交形勢

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-28 10:54:17

中國國家領導人習近平
▲外媒分析，拜登上台一週至今未與習近平通話，北京頻頻隔空喊話，凸顯其對雙方關係的焦急。（圖／美聯社／達志影像）
美國前任總統川普任內，美中緊張關係急劇升溫，新任總統拜登上台後，外界持續關注美中台關係發展。中國最近的動作頻繁，連2天派出28架次共機擾台對拜登「壓力測試」，另一方面，中國國家主席習近平又喊話「不要冷戰、恃強凌弱」；駐美大使、中共中央外事辦主任也紛紛出面喊話。專家認為，這凸顯中國招數用盡，已經感到著急，未來美中博弈仍是長期大戰，即使拜登上台雙方關係也不會有明顯改善。
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拜登政府目前的內閣人選、以確定通過參議院投票的官員，近期對中國議題表態一致同意中國為美國的競爭對手，並且不論在戰略、經濟上都是主要威脅之一。
美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）19日在提名聽證會上表示，希望看到台灣在世界扮演更大的角色，並且認同前任川普政府強硬的對中態度是正確的，包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將中國在新疆的行為定調為「種族滅絕」，但布林肯也表示不同意「美國優先」的政策，造成美國與國際社會脫節。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲新任國務卿布林肯認同前任川普政府強硬的對中立場，並同意蓬佩奧將新疆問題定調為「種族滅絕」。（圖／美聯社／達志影像）
白宮發言人莎琪（Jen Psaki）25日批評中國「對內更威權，對外更獨斷」，確實對美國形成威脅，拜登會以戰略耐心、新做法來應對。今（28）日，莎琪表示，中國電信巨擘華為（Huawei）等「不被信任的供應商」所製造的電信設備，對美國及盟友造成安全威脅，將會確保美國電信網路不會使用這些廠商的產品。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，政府將確保美國電信網路不會使用到中國電信巨擘華為（Huawei）等「不被信任的供應商」所製造的電信設備。（圖／美聯社／達志影像）
美國商務部長提名人雷蒙多（Gina Raimondo）26日在提名聽證會上表示，中國不公平貿易行為，對美國工人和企業造成傷害具「脅迫性」，並且認同中國是「嚴重侵犯人權的罪魁禍首」，美國必須採取積極的措施來應對。

雷蒙多和白宮發言人莎琪對中國電信廠商的立場一致，承諾將以商務部的力量，保護美國人民、網路不受中國干擾，並且明確點名這些廠商所指「華為、中興或其他任何公司」。

駐聯合國大使提名人湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在27日的聽證會上表示，中國是美國的「戰略對手」，其行動威脅了美國的價值與人民的生活方式，並且在聯合國中破壞美國的價值。葛林斐德認為，美國應該償還對聯合國約13億美元的經費欠款，重建國際上的領導地位。

▲美國拜登政府提名的駐聯合國大使葛林斐德（Linda
▲美國拜登政府提名的駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield），在聽證會上表示，美方須支持台灣，協助其防衛能力抵禦中國。（圖／美聯社／達志影像）
葛林斐德表示，台灣是該區域內最強壯的民主政體之一，美國需要支持台灣、與這個民主政權站在同一陣線，提供台灣所需的安全協助，抵禦中國企圖危害他們的作為。雖然軍售問題需要相關部門評估，但葛林斐德認為，安全協助包含提供台灣必要資源，軍備也包括在內。

《自由亞洲電台》報導指拜登上台後，已經與多國元首通話，布林肯與國防部長奧斯汀就任後也都分別與美國在亞州的傳統盟盟友：日韓官員通話，顯示美國擺開聯合盟友的架勢明確。而還沒能和拜登通電話的習近平，則是透過世界經濟論壇的平台空中喊話。

習近平在演說中呼籲，要保持開放包容，不要在國際上搞「小圈子、新冷戰」，呼籲不要動不動搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只會把世界推向分裂甚至對抗。習近平說，「不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」。

▲《自由亞洲電台》引述學者見解，北京此時頻頻放話，凸顯對美中關係的心急。（圖／美聯社／達志影像）
▲《自由亞洲電台》引述學者見解，北京此時頻頻放話，凸顯對美中關係的心急。（圖／美聯社／達志影像）
美國聖托馬斯大學（University of St. Thomas）國際研究與當代語言學系系主任葉耀元認為，中國才是國際上「恃強凌弱」的國家，習近平上任以來尤其在外交上一連串的誤判形勢，現在透過空中喊話，凸顯北京心急。

拜登上任滿一週，本人和官員與盟友高層皆已有過交流，但至今仍未與習近平通話，外界認為中國現在應該非常心急，北京接連放話或許是一種著急表現。但觀察家也認為，美中雙方都仍在試探彼此虛實的階段。
葉耀元指，中國的著急，主要來自對拜登政府的誤判，拜登上台目前仍延續川普的做法，把中國定為戰略競爭對手，美中對抗短時間內不會消失，現在北京也只能喊話以創造空間，凸顯中國已經「沒招」了。
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