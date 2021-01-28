國台辦稱陳時中這位先生 柯文哲：以後改稱「那個機關」
記者丁上程/台北報導
2021-01-28 11:06:48
國台辦昨天（27日）在召開記者會時，由於不滿衛福部長陳時中指台灣新冠肺炎採檢較準，費用才比中國貴，大陸國台辦稱「這位先生」不是無知就是糊弄老百姓，此番說法也引發國內一片議論。對此台北市長柯文哲今天（28日）上午接受媒體訪問時，也直呼「基於對等尊嚴，我們以後也改稱『那個機關』就好了」。
據報導指出，台灣的新冠肺炎核酸檢測比中國大陸貴19倍，陳時中則對此表示，因為台灣檢測比較準；大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日上午表示，「這位先生」不是無知就是糊弄台灣老百姓，也讓社會各界紛紛批評大陸說法。總統蔡英文昨天晚間在臉書上PO文，表示「這位先生」是陳時中，「他是台灣的防疫指揮官。他和指揮中心的團隊，表現都很好，我很支持他們。我相信絕大多數的台灣人民，也都會認為有他們在真好」。蔡英文直言，不只是指揮中心的團隊，在全國許多地方，都有戴著口罩的防疫英雄。「他們是醫護人員、是藥師、是醫檢師、是所有在防疫第一線工作的人員。」蔡英文說，「我們無法一一叫出他們的名字，但他們都是台灣防疫的無名英雄。台灣有這些英雄，真好。」而底下也吸引許多執政黨政治人物留言支持。而針對陳時中遭稱「這位先生」的說法，柯文哲也為陳時中講話，並表示兩岸基於對等尊嚴，以後改稱對岸國台辦為「那個機關」就好。此話一出也引起現場不少笑聲。