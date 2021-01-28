邱淑媞爆投稿國外論防疫 網轟：把功勞往自己身上攬
新頭殼newtalk
2021-01-28 11:28:11
台北市衛生局前局長邱淑媞的和平醫院封院爭議未解，又有網友爆料，邱淑媞早在去年（2020）6月，就投稿美國國立衛生研究院國家圖書館（PMC），文中涉及誤導稱2003年SARS疫情時，台灣已經成立中央流行疫情指揮中心，才能在波武漢肺炎中應對，挨批在國際專業期刊上以台灣防疫專家的姿態現身，企圖把功勞往自己身上攬，網友痛罵「你怎麼敢」（How dare you）！
邱淑媞以英文名字「Shu-Ti Chiou」在PMC發表《台灣衛生系統應對COVID-19大流行的抵禦能力》（The resilience of Taiwan's health system to address the COVID-19 pandemic）一文，文中敍述台灣此次對抗中國武漢肺炎疫情的作為。但第2段部分寫道：台灣政府對COVID-19的反應具有速度，警惕和果斷的特點。早在2019年12月31日就開始篩選來自武漢的入境者，對發燒或呼吸道症狀的人實施隔離…..。「到2020年1月20日，政府啟動中央流行疫情指揮中心（CECC），該中心在2003年與嚴重急性呼吸道綜合症（SARS）的爆發作鬥爭中表現出色，以協調跨部門的工作以應對新的大流行」。就是這段話讓爆料的網友Li怒不可遏，Li也是透過其他網友那裡得知邱淑媞在國際期刊發表論文，闡述台灣防疫。但她看了該文後發現邱淑媞寫的那段文字，直呼「你怎麼敢把全台灣上下如履薄冰才維持好的生活功績往自己身上攬」，痛罵邱淑媞對外說「欸你們看我們做得超好的哦從我那時就是這樣做了哦」，對內說「指揮中心剛愎自用都不聽專家意見還霸凌我」！
其他網友看了也是氣憤難平，痛批「真敢講耶」！有人質疑這不是論文造假嗎？還有人留言「太令人火大了，竟然還有臉投SCI期刊」。
邱淑媞去年整年對武漢肺炎疫情幾乎保持沉默，卻在今年衛福部立桃園醫院爆發院內感染後，突然以防疫專家姿態現身發表言論，惹出不少風波。現在又被爆出原來早就投稿國外，還涉及誤導，可能再起風暴。新聞來源為Newtalk 新頭殼