15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團來襲 北部低溫下探9度
記者陳致宇／台北報導
2021-01-28 11:15:20｜2021-01-28 11:15:23
受到強烈大陸冷氣團南下影響，今（ 28 ）日北部及東北部氣溫開始下降，氣象局已針對 15 縣市發布低溫特報，今晚至明日上午有 10 度以下氣溫發生的機率，宜蘭及花蓮山區甚至可能有 0 度左右的低溫出現，若配合水氣有結霜或霧淞的機率。
氣象局表示，今日因強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，已針對 15 縣市發布低溫特報，今晚至明上午局部地區有 10 度以下氣溫發生機率，提醒民眾要注意保暖及日夜溫差，另外在北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象局指出，這一波冷空氣最強的時間預估是在周四晚至周五、周六清晨，中部以北及東北部低溫約 9 至 11 度，其他地區約 12 、 13 度，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些；今晚至明日清晨宜蘭及花蓮山區可能有 0 度左右的低溫，若配合水氣有結霜或霧淞的機率。氣象局預估，到了周六白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，但西半部要注意日夜溫差，周六白天至下周一水氣更少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨；下周二、周三水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；預估到下周四東北季風增強，氣溫稍下降，但還須觀察。