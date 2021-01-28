因應疫情升溫 柯文哲：北市夜櫻、陽明山花季活動取消
記者丁上程/台北報導
2021-01-28 11:38:28｜2021-01-28 11:53:03
新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，各縣市政府也繃緊神經，將防疫等級提升。而適逢年關將近，台北市即將舉行內湖賞夜櫻以及陽明山花季等活動，不過因應疫情緣故，台北市長柯文哲今天（28日）上午接受媒體訪問時，也宣布兩活動取消，但柯文哲也直言，「北市府不能禁止老百姓去內湖、陽明山賞花，不過人流管制還是會稍微控制一下」。
台北市長柯文哲今天上午參與悠遊付記者會，會後接受媒體提問時，被問到接下來的內湖夜櫻及陽明山花季活動，由於都是空曠地區，如何人流管制？對此柯文哲強調，北市府還是會盡量勸導民眾，避免參與大型群聚活動。「不過以陽明山為例，陽明山比較空曠，所以人流管制方式，是設置『旅遊警示』。」柯文哲說，「如果陽明山人流太多，地區就會標註為紅區警戒，告訴大家人太多不要再去，除了透過網路的警示，也會透過交通管制進行人流控管」。 針對陽明山花季，柯文哲也坦言很多陽明山業者「一年就是賺這個月」，在防疫跟實際經濟行為還是要取平衡點，原則要避免群聚活動，柯文哲強調，「不會完美，但大戰略是這樣，會稍微控制人流。」而現場媒體也追問，至於市長的拜廟行程是否取消？柯文哲說明，拜廟行程目前看起來應該會取消，「因為市長到了，大家領紅包，站一排，也是人群聚集」。