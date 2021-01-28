和平醫院封院爭議！馬批打口水戰 游錫堃：是誰先打的
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-28 12:06:03｜2021-01-28 12:07:34
衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，已有15人確診新冠肺炎，意外讓2003年北市和平醫院因SARS疫情封院決策過程再起爭議。時任台北市長、前總統馬英九辦公室表示，當年是「中央下令，地方執行」，時任行政院長的立法院長游錫堃則反嗆「說話要憑良心」。針對馬英九隔空嗆「怎麼還有時間打口水戰？」游錫堃今日笑回，是誰先打的。
游錫堃今日繼續主持朝野協商「中華民國110年度中央政府總預算案」，會前訪媒體詢問，是否當時行政院副院長林信義有主動寫信給他，接獲和平醫院要封院的消息？游錫堃表示，林義信是看到了媒體報導，信的內容講得很清楚，最主要還是有人講不實的消息，稱事前有向林信義報告，但是林信義說自己事前不知道，等到北市府決定封院後才接獲告知。媒體追問馬英九質疑怎麼還有時間打口水戰？游錫堃反駁，「是誰先打？誰啟動？我都是被動的。」新冠肺炎疫情爆發之後，他曾主動講過當時他們怎麼做嗎？希望馬前總統講話要憑良心，自己幫馬英九解決很多事情，而且過去都不曾對外提過。
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