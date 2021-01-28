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蓬佩奧卸任首曝光　喊話拜登政府挺台、繼續對抗中共

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-28 11:42:38｜2021-01-28 12:00:13

彭配奧
▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受福斯新聞訪問，呼籲新政府延續川普時期強硬的對中立場。（圖／翻攝自FOX News影片）
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卸任後首次曝光，接受《福斯新聞》（Fox News）訪問，並在節目中表示，在美國新政權剛起步之際，中國正在尋找拜登政府的「軟肋」嘗試找到繼續對台灣人民施壓的方式。蓬佩奧表示，希望新政府將會延續川普時期的政策，履行美國對台灣的承諾。
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據《福斯新聞》報導，前國務卿蓬佩奧在訪談中認為，北京仍在試探新上任的拜登政府，試圖找到弱點以及繼續對台壓的途徑。蓬佩奧指，川普政府過去以特別的方式處理中國問題，說明白點，就是在履行美國對台承諾的同時，中國因此也履行他們（對美國）的承諾，他希望未來新的政府能夠延續前任者對中國的大方向。
美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）先前在19日的聽證會上表示，認同蓬佩奧定調中國對新疆維吾爾族的行徑為「種族滅絕」（genocide），蓬佩奧對此感到高興，並表示，新疆人民正在經歷的事情，人們從1930年代到現在都沒有再見過（指希特勒在二戰期間迫害猶太人），中國當局在新疆的暴行，包括種族清洗、強迫流產等，面對這樣的行為，美國以及全世界都應該團結讓中共付出代價。

另一方面，拜登政府先前在聯邦公文中明文禁止使用「中國病毒」（China Vrius）或「武漢」（Wuhan）一詞，形容新型冠狀病毒（COVID-19），這讓蓬佩奧有些失望。他認為，疫情從武漢開始，而病毒也確實來自武漢，美國知道中共隱匿疫情，噤聲或讓那些揭發事實的醫生、記者失蹤。但令人失望的是，世界衛生組織（WHO）至今都無法明白這些問題。

蓬佩奧喊話，新冠病毒起源的議題關係到人類的健康、安全、經濟繁榮，希望下屆美國政府能夠符合人民的要求，繼續與中國共產黨對抗。

 
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