蓬佩奧卸任首曝光　喊話拜登政府挺台、繼續對抗中共

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美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）先前在19日的聽證會上表示，認同蓬佩奧定調中國對新疆維吾爾族的行徑為「種族滅絕」（genocide），蓬佩奧對此感到高興，並表示，新疆人民正在經歷的事情，人們從1930年代到現在都沒有再見過（指希特勒在二戰期間迫害猶太人），中國當局在新疆的暴行，包括種族清洗、強迫流產等，面對這樣的行為，美國以及全世界都應該團結讓中共付出代價。
另一方面，拜登政府先前在聯邦公文中明文禁止使用「中國病毒」（China Vrius）或「武漢」（Wuhan）一詞，形容新型冠狀病毒（COVID-19），這讓蓬佩奧有些失望。他認為，疫情從武漢開始，而病毒也確實來自武漢，美國知道中共隱匿疫情，噤聲或讓那些揭發事實的醫生、記者失蹤。但令人失望的是，世界衛生組織（WHO）至今都無法明白這些問題。
蓬佩奧喊話，新冠病毒起源的議題關係到人類的健康、安全、經濟繁榮，希望下屆美國政府能夠符合人民的要求，繼續與中國共產黨對抗。
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