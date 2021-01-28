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NBA／詹皇助攻AD差點逆轉　恩比德穿KOBE鞋擊敗湖人

記者鍾東穎/綜合報導

2021-01-28 11:48:58

▲「詹皇」LeBron James(左)、「一眉哥」Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James(左)、「一眉哥」Anthony Davis聯手差點逆轉擊敗76人。（圖／美聯社／達志影像）
西區榜首湖人今(28)日作客費城，「詹皇」LeBron James和Anthony Davis在最後11秒聯手反超比分，可惜沒守住Tobias Harris，最終以106:107惜敗，攻下76人最高分的Joel Embiid還特意穿上印有湖人已逝傳奇Kobe Bryant的球鞋致敬。
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上半場湖人手感不佳，全隊三分球11投僅1中，不過擺脫首節的雙位數落後，以51:55進入下半場，易籃後，76人保持領先直到第四節最後3分鐘，湖人連拿11分，Kentavious Caldwell-Pope砍進三分球後追到只落後1分。
最後11.2秒，James助攻Davis空手切入上籃，反超成106:105，最後一波進攻，76人換上「柯瑞弟」Seth Curry馬上就建功，助攻Harris急停跳投最後3秒準絕殺比賽，時間不夠Davis大號三分球落空無緣逆轉。

James攻下全場最高34分6籃板6助攻無用，Davis挹注次高的23分8籃板，全隊4人得分上雙。
76人在決勝階段熄火，但有把握住絕殺機會，Embiid繳出最高28分6籃板4助攻，他還穿上特製球鞋，上面印有Kobe和其愛女合照以及24背號，紀念Kobe逝世一周年，Harris則貢獻次高的24分，Ben Simmons繳出「大三元1」17分11籃板10助攻。
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