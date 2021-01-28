國台辦稱陳時中「這位先生」 林為洲回嗆「那個單位」
記者吳承翰/台北報導
2021-01-28 12:15:44
防疫指揮官陳時中日前回應台灣採檢費用比中國還貴，是因為台灣「採檢較準確」，引起國台辦不滿，稱呼陳時中為「這位先生」，讓台灣政壇傻眼，連一向被視為和陸方關係較好的國民黨，也回嗆國台辦。今（28）日立法院國民黨團總召林為洲表示，「這真的很不禮貌阿，不過台灣的價值好像也不用寄望『那個單位』給我們怎樣的稱呼。」
林為洲補充，台灣防疫在世界名列前茅是事實，無論從確診數、死亡數來看都是如此，但未來的疫苗採買比較令人擔心，林為洲表示這幾天有很多國家來跟台灣索討車用晶圓，換位思考後，其實台灣政府也可以直接跟他國衛生部門索討疫苗，「大家可能覺得這兩件事，但晶圓、疫苗，現在都是戰略物資，不妨用各種手段拿到，提供給防疫第一線人員，大概二、三十萬劑就可以給醫護人員，我們這方面要加油。」民進黨團幹事長鄭運鵬則淡然地表示「用這位先生已經算很客氣了，以前就算是國民黨執政，馬英九對他們那麼客氣，都用書記、官職來稱呼他們的人，結果他們還不是說『台灣馬先生』，動不動就威脅『頑固的台獨份子不會有好下場』，中國貶低台灣沒在管你哪個政黨，更粗魯的話都說過，大家當笑話看就好」。