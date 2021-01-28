萊豬零檢出自治條例不予核定 國民黨新北黨團將提釋憲
記者陳志仁/新北報導
2021-01-28 12:17:51
新北市議會去年12月8日三讀審議通過「新北市食品安全衛生管理自治條例」的修正案，修正第6條之1、第17條之1，為萊豬零檢出把關，遭行政院宣告不予核定；為此，國民黨新北市議會黨團今（28）日召開記者會，宣告黨團將提案聲請釋憲，呼籲行政院不要「黨意凌駕民意！」
國民黨團書記長周勝考指出，1月8日接到市府轉文給新北市議會，指行政院不予核定「新北市食品安全衛生管理自治條例」增訂的萊豬零檢出條文，認為行政院此舉違反憲法對地方自治的制度性保障；基於中央與地方分權之權力分立的原則，黨團在4月召開的定期會送交大會決議後，聲請釋憲，讓各界看見國民黨為民眾健康把關的決心。國民黨新北市黨部主委黃志雄、市議員陳偉杰表示，行政院不予核定新北市議會修正通過的自治條例，用粗暴野蠻的手段對待新北市政府，這是「黨意凌駕民意！」並質疑提供正確的資訊給民眾有錯嗎？禁止萊豬進入新北、校園有錯嗎？新北市為市民健康把關有錯嗎？呼籲民進黨政府府懸崖勒馬，否則未來將遭民意的反噬。
身兼國民黨中常委的林金結議員說，依據民意基金會的民調顯示，選前宣稱「謙卑、謙卑、再謙卑」、最會溝通的小英政府，與民眾的溝通是不及格；民進黨2012年堅持「零檢出」，捍衛食安言猶在耳，去年8月12日卻以行政命令通過，連蘇偉碩醫師都看不下去，選擇站在民意這一端，呼籲民眾踴躍連署，8月28日用公投選票決定自己的食安規範。會後在周勝考、黃志雄的帶領下，出席的市議員陳偉杰、洪佳君、廖先翔、江怡臻、連斐璠、林金結、林國春、王威元、金瑞龍、黃林玲玲、黃永昌及黃桂蘭等人，在記者會的現場，連續高喊三次「反萊豬護食安、還我地方自治權」的口號；對外展現國民黨替民眾健康把關的決心，也呼籲民眾積極的參與連署，用公投反萊豬、顧食安。