NBA／籃網三巨頭首次至少都26分 延長賽險勝老鷹
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-28 12:38:54
籃網三巨頭Kevin Durant、Kyrie Irving和James Harden今(28)日均拿到至少26分，為賽季首次，不過仍和老鷹鏖戰一度延長才以132:128險勝，此役Harden出賽最久，繳出31分15籃板8助攻「準大三元」成績單。
此役呈現拉鋸戰，第四節最後3分鐘籃網三巨頭接連跳出，Harden先是兩罰俱中反超，Irving漂亮地急停跳投，Durant也貢獻1次關鍵封阻，但防守端總被老鷹突破，替補登場的Cam Reddish放進追平分，Harden最後三分球落空，比賽進入一度延長。籃網替補前鋒Jeff Green外線終於開張，加上Durant灌籃得手，籃網建立6分領先優勢，反倒是老鷹進攻節奏亂掉，最終無緣勝果。「少主」Trae Young攻下最高28分14助攻，Reddish貢獻次高的24pz 。籃網三巨頭今天都出賽超過40分鐘，Durant拿到最高32分，Harden得分居次但整體表現最優，Kyrie Irving挹注26分7助攻，但影響比賽正負值為-7全隊最差。