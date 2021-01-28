感謝「這位先生」陳時中 陳其邁：他幾乎沒有休息
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-28 12:41:39
衛福部長陳時中日前召開記者會時，被問到台灣自費採檢費用比中國貴19倍，陳時中說是因為「比較準」，遭中國國台辦發言人朱鳳蓮批「這位先生」不是無知就是糊弄老百姓，引發議論，高雄市長陳其邁今（28）日上午則在臉書「謝謝『這位先生』」。
陳其邁說，「『這位先生』從前年12月31日起，天天防疫會議、防疫記者會，幾乎沒有休息。去年的此時，我正和這位先生一起度過。從過年時期起，晚上有時到凌晨，我們仍在開會討論如何應對疫情，口罩荒、防護衣⋯⋯。一步一步儘速解決，讓台灣能抵擋病毒，保護人民健康。」陳其邁表示：「那一段時間，這位先生常常來我當時的副院長辦公室，和防疫專家們一起度過武漢包機、中國及歐美疫情升溫的艱難時段。會議一個接一個開，有時為了更細緻的執行、更嚴謹的防疫，到夜深才離開辦公室」。陳其邁強調，「這位先生」是陳時中，是台灣的防疫指揮官，和許多其他防疫英雄，「這位先生、女士」們，默默努力守住國人健康，謝謝有這些英雄，讓台灣能堅守防疫陣線，繼續加油；許多民眾也在該則貼文底下回應「感謝這位先生」、「沒有這位先生，台灣人沒辦法過正常的生活」、「感謝台灣防疫的無名英雄」。