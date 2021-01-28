匡列居家檢疫失聯者　內政部：比照重大刑案高規格協尋

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內政部指出，由於居家隔離(檢疫)作業均運用智慧科技輔助，因此受居家隔離(檢疫)民眾，如離開居檢地點或把手機關機，告警簡訊將發送至民政、衛生、警政等單位，比照偵辦重大刑案規格啟動協尋機制，並依法移送集中檢疫且裁處高額罰鍰。在居家檢疫14天期滿後，請持續配合7天的自主健康管理，落實戴口罩、勤洗手、避免到公共場所等措施。
內政部也提醒，居家檢疫者需要密切觀察自己的健康情況，有任何身體不適，記得主動撥打防疫專線1922或致電各地方衛生局或通報村（里）幹事等防疫工作人員後，在衛生單位指示下就醫。
內政部強調，春節連續假期即將到來，相當感謝執行防疫工作的境管、警政、民政及社政體系執勤人員持續防疫不打烊，同時也感謝20餘大型宗教團體，為避免相關宗教活動無法落實防疫措施，主動配合政府政策，在連假期間取消或延後相關宗教活動。
內政部再次呼籲，民眾務必配合中央流行疫情指揮中心的指示，在公共場所要記得戴上口罩、勤洗手，做好新冠肺炎防疫，如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應主動撥打防疫專線1922，在衛生單位指示下就醫，期盼全體國人及入境者，齊心配合防疫措施，讓疫情對社會、經濟、生活的衝擊減到最低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。