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匡列居家檢疫失聯者　內政部：比照重大刑案高規格協尋

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-28 12:57:08｜2021-01-28 12:58:15

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲衛生福利部桃園醫院，院內爆發群聚感染，已15人確診。（圖／記者李春台攝）
衛福部立桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，中央流行疫情指揮中心日前宣布擴大隔離人數，恐匡列高達5000人。內政部今日表示，針對部桃事件確診者接觸匡列進行居家隔離案件，內政部全力動員民政、警政體系，配合中央流行疫情指揮中心政策，迅速發送居家隔離通知書，對於失聯者比照重大刑案最高規格啟動協尋。
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內政部表示，中央流行疫情指揮中心自去（109）年12月1日起實施秋冬專案，中央協同地方民政、警政體系執行，截至今（110）年1月27日止，入境須居家檢疫人數達11萬6,563人，目前仍有4萬1,702人在關懷追蹤中。配合秋冬專案強化實施居家檢疫措施，返台國人和入境者，要確實完成14天的居家檢疫，入境後優先入住集中檢疫場所或防疫旅館，如果在家檢疫須符合一人一戶規定，且檢疫期間不可外出。
內政部指出，由於居家隔離(檢疫)作業均運用智慧科技輔助，因此受居家隔離(檢疫)民眾，如離開居檢地點或把手機關機，告警簡訊將發送至民政、衛生、警政等單位，比照偵辦重大刑案規格啟動協尋機制，並依法移送集中檢疫且裁處高額罰鍰。在居家檢疫14天期滿後，請持續配合7天的自主健康管理，落實戴口罩、勤洗手、避免到公共場所等措施。

內政部也提醒，居家檢疫者需要密切觀察自己的健康情況，有任何身體不適，記得主動撥打防疫專線1922或致電各地方衛生局或通報村（里）幹事等防疫工作人員後，在衛生單位指示下就醫。

內政部強調，春節連續假期即將到來，相當感謝執行防疫工作的境管、警政、民政及社政體系執勤人員持續防疫不打烊，同時也感謝20餘大型宗教團體，為避免相關宗教活動無法落實防疫措施，主動配合政府政策，在連假期間取消或延後相關宗教活動。

內政部再次呼籲，民眾務必配合中央流行疫情指揮中心的指示，在公共場所要記得戴上口罩、勤洗手，做好新冠肺炎防疫，如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應主動撥打防疫專線1922，在衛生單位指示下就醫，期盼全體國人及入境者，齊心配合防疫措施，讓疫情對社會、經濟、生活的衝擊減到最低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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