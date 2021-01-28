聲援「這位先生」 政院：蘇貞昌給陳時中最大支持
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-28 13:11:00
大陸國台辦不滿中央疫情指揮中心指揮官陳時中說「台灣採檢較準，費用才比中國貴」，以「這位先生」稱呼陳時中，還批評他無知、唬弄民眾。「這位先生」這個名詞突然成為網路熱搜關鍵字。對此，行政院秘書長李孟諺今（28）日受訪表示，行政院長蘇貞昌對於「這位先生」不只是在口頭上、精神上給予支持，一直都在實質上、在執行面給予最大的支持跟後盾。
國台辦以「這位先生」稱呼陳時中，昨晚蔡英文總統就透過臉書聲援陳時中表示，陳和指揮中心的團隊，表現都很好，她很支持他們。蔡總統相信絕大多數的台灣人民，也都會認為有他們在真好。李孟諺上午表示，針對陳時中被稱呼「這位先生」，蔡英文總統昨天也在臉書上表達支持，而蘇貞昌其實平常每個禮拜都會跟陳時中進行跨部會的防疫會議，兩人也隨時有熱線聯繫，針對疫情最新發展，了解指揮中心有哪些需要部會的支持跟協助的地方。
李孟諺透露，上週日，蘇貞昌針對擴大隔離政策，認為這不只是衛福部的工作，也特別交代內政部，動員警政、民政大批相關人力給予支援，才可以做得更加完整，這是需要跨部會的協助。
李孟諺說，蘇貞昌對於「這位先生」不只是在口頭上、精神上給予支持，也常常一直在實質上、在執行面，都給予最大的支持跟後盾。