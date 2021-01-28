羽球／冠軍男雙麟洋配豪取12連勝 年終賽鎖定4強
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-28 13:36:52
連2站奪冠的我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今(28)日繼續發威，年終賽小組賽第2戰輕鬆以21:14、21:18擊敗世界第32的英國組合Ben LANE／Sean VENDY，喜迎近期12連勝，幾乎篤定晉級4強。
「麟洋配」近期狀態絕佳，連奪YONEX泰國公開賽、TOYOTA泰國公開賽2個超級1000系列賽事的冠軍，士氣正處於巔峰，也以年終賽頭號種子出擊，首戰直落二拍下世界第15馬來西亞組合王耀新／張御宇。今天次戰交手英國組合，首局前半段雙方還呈現拉鋸，儘管「麟洋配」領先6分被追平，但在13:13平手時，踩住煞車並拉出一波8:1揚長而去以21:14拿下首局。
次局，「麟洋配」快速掌握比賽節奏，一度取得18:10領先，但老毛病再犯，總在最後決勝期失分，被追到19:18，好險兩人積極溝通並怒吼為彼此加油，最後以21:18勝出。
「麟洋配」目前2戰全勝獨居分組第1，明天最終戰將對上另一組英國搭檔世界第22的Marcus ELLIS／Chris LANGRIDGE，此前雙方尚未交手過，「麟洋配」有望3戰全勝晉級。稍晚，世界球后戴資穎、我國一哥周天成、「羽球王子」王子維都會接力登場，都要拚小組第2勝。