年終獎金養錢術／投資選股不選市 這樣扣款最攤風險
記者顏真真／專題報導
2021-01-29 10:01:00
上班族引頸期待的年終獎金即將入袋，除了好好犒賞自己及家人外，不少人也想要拿來投資理財，尤其看到台股頻創高，在攻上萬六後又拉回，是否是進場布局好機會？專家建議，年終獎金可透過「資金三分法」，以確實掌握有多少本金可用於投資，並可適度增持外幣美元資產，跟著經貿政策掌握產業輪動投資機會，像是基礎建設所帶動的原物料需求、科技創新應用如半導體、5G及AI應用等相關產業，預期都將是今年投資亮點。當然，若擔心投資風險，也可透過定期定額紀律投資建立資產配置，甚至可採周周扣或日日扣方式。
根據證交所統計，2020年在台股的總開戶人數創下歷年新高 ，已成長至1124萬人，平均每2位國人就有1位參與股市投資，不難看出許多投資人已摩拳擦掌投入市場，尤其年終獎金即將入袋，加上台股又出現回檔，台積電在衝破600元後，近日一度跌破600元，讓許多沒趕上前一波的人躍躍欲試。民眾陳小姐就表示，平時已有定時定額買基金，但看到台積電一直漲，也在等待機會，看能否趁年終獎金到手之際，透過零股等方式投資。不過，銀行業者提醒投資人，要將年終獎金投入金融市場前，先列出計畫清單，再依必要支出、儲蓄與投資需求分成三等分，第一份供必要性開銷，包含過年期間休閒花費使用，第二份則存入儲蓄備用金的帳戶，第三份就可以用來進行包含投資在內等計畫，放大年終獎金的價值。「想投資台股，但萬五之上還可入場嗎？」相信是許多投資人心中的疑惑。凱基銀行財富管理處理財劃部資深協理張冠雄表示，根據他們的內部研究發現，今年1月以來上漲幅度較多的類股與去年全年漲幅比較大的類股是不一樣的。去年漲幅較大的類股，主要發生在「趨勢性成長型類股」像是所謂科技類股、生技類股乃至於替代能源類股，這類股票特色是符合未來生活趨勢，去年漲幅也相當大。而今年1月以來上述的成長型趨勢類股漲幅已相對被壓縮了，取而代之是去年漲幅較小的所謂「循環性價值型股票」，像是有關原物料、礦物類、傳統能源類及金融類股票，今年以來漲幅相對比較明顯，相關波動都非常的大，因此較適合積極型投資人，較穩健偏保守的投資人，張冠雄建議趨勢成長型股票會比較好。國泰世華銀行則提供3大投資策略，包括可適度增持美元資產，尤其美國政局迎來民主黨全面執政的「藍色浪潮」，市場對美國或將進一步擴大財政刺激政策充滿期待，資金寬鬆和景氣復甦預期，驅動資金往非美區域配置，進而導致非美貨幣、包含新台幣在內的亞幣走勢偏強。但從歷史數據觀察美元在經濟回溫不久後，往往就能重拾強勢格局，投資人不妨把握美元相對低檔之際，適度增持以待日後商機。再來，可以跟著經貿政策，掌握產業輪動投資機會。國泰世華銀行分析，隨著新冠疫情變化，預期2021年各國政府仍將維持財政刺激等續多政策，以激勵景氣持續復甦，其中又以擴大基礎建設為主要挹注資金的項目。因此，基礎建設需求所帶動的原物料產業，或出口國及地區都應有望受惠。此外，科技發展的關鍵技術與創新應用，如半導體、5G及AI應用等，預期也將是今年投資亮點。不過，近期加權指數已站穩萬五之上，短線上不排除有過熱疑慮，高檔調節風險增加。富邦投信投資處資深副總經理余美香提醒要多加留意，中長線操作仍可待指數回檔之際逢低酌量加碼布局，並建議在面臨股價高檔之際，投資配置重視選股更勝於選市，並以永續投資的價值型投資做為優選考量，可同時挑選具備「永續」及「高股息」概念的標的，增加投資組合的表現空間，價格波動上亦相對穩定。針對追求固定收益的投資人，國泰世華銀行也建議可選擇與股市有一定連動的高收益債券基金，或者基期較低且受惠資金流入的新興市場債券基金作切入，當市場出現高檔震盪時，這兩類資產的債券特質更能提供息收與分散波動效果，是相當不錯的核心配置。當然，在股價屢創新高之際，也可透過定期定額的紀律投資，運用時間效果分散投資風險，循序漸進達到長期理財目標。根據證交所統計顯示，2020年全市場台股定期定額扣款金額達171億元，年增率達1.8倍。台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩亦建議，若民眾擔心股市漲多可能回檔，亦可透過投資組合及定期定額方式，參與金牛年景氣復甦帶來的資本利得機會。對於小資族想用有限金額投資，並在短時間內達到效益，元大投信認為可以選擇投資標的中含有高股息、優質、順利配息的企業的基金，藉此來參與台股，若無法掌握進場時機的投資人，建議以定期定額、甚至周周扣或日日扣等方式，來分批進場。
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