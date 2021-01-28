中市漢來自助餐廳疑傳食物中毒 49人上吐下瀉
中央社
2021-01-28 14:14:59｜2021-01-28 14:25:36
（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中28日電）台中市西區漢來海港自助餐廳，日前傳出有49人出現嘔吐、腹瀉等症狀，共12人就醫，疑似食物中毒，台中市食安處採集檢體送驗，業者則宣布28、29日停業，且自行消毒。
漢來海港城餐廳28日晚間在臉書專頁宣布營業調整公告，「漢來海港台中店因內部調整1/28(四)停止營業一天」，因衛福部桃園醫院染疫群聚感染疫情增溫，不少網友擔心是否疫情有變。台中市政府衛生局食安處今天表示，27日獲報有民眾在1月24至25日間，前往西區漢來海港城自助式餐廳用餐後，出現嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀，立刻前往餐廳供膳處調查，採集食餘、環境及人體檢體送驗，並要求業者暫停營業。
食安處指出，檢驗報告2週後出爐，若食品中檢出病原菌，將依違反食安法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若調查結果明顯與食品有因果關係，將移送司法偵辦。
台中漢來海港自助餐廳表示，目前靜待衛生局採檢結果出爐，由於還未釐清源由，所以28、29日暫停營業，並請清潔業者就整體環境及器具進行消毒，衛生局將在3天內複檢，最快可在週六重新對外營業。食安處稽查人員在餐廳現場查獲多起缺失項目，包括牆壁角落不潔、砧板及鍋鏟老舊、冰箱門縫不潔、廚餘桶未加蓋、冰箱食品未覆蓋等，已責令業者限期改善，屆期若未改正，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：卞金峰）1100128