永慶房屋2020年業績大爆棚！業績王年度總銷34億

儘管新冠肺炎疫情衝擊各行各業，房仲第一品牌永慶房屋2020年業績仍是大爆棚！在該集團孫慶餘董事長的帶領下，集團逆風高飛，展現出驚人、強韌的企業實力，尤其是「先誠實再成交」的形象已深植人心，多年來推動的誠實政策為品牌奠定良好基礎，成為服務客戶時最強大的助力，助攻經紀人再創業績巔峰。

我是廣告 請繼續往下閱讀

連續3年帶領區域團隊獲得業績總冠軍，打造冠軍團隊的背後推手就是簡國維。他從經紀人、店長到擔任區副總經理，超過15年的服務資歷，讓他更了解每位同仁在不同人生階段會遇到的課題。談到打造冠軍團隊的成功方程式，簡國維說：「把對的人放在對的位置是首要策略。」他指出，一樣米養百種人，每個人的優點都不同，透過平時相處與觀察，找出同仁的優勢，並協助他們到對的位置上，就能為組織帶來源源不絕的前進動力。

簡國維回想，曾有同仁向他請益如何在店長與業務工作之間做選擇，他從聆聽同仁需求、再以自己的經驗分析兩者差異，加上對照同仁的個性與優點，提供其職涯方向。這位原先擔任業務的同仁，後來有信心挑戰店長管理職工作，現在已成為績優店長，也幫助團隊創造更大效益。簡國維強調，永慶房屋「誠實」、「透明」的品牌特色吸引人才慕名而來，只要適才適用，就能發揮組織綜效。

「冠軍店長」激發團隊服務力！高柏原激勵夥伴創造榮譽感

▲「冠軍店長」高柏原(圖前排左四)向來以激發團隊服務力聞名，今年再度獲得店長組冠軍肯定。（圖／品牌提供）

一向以激發團隊服務力為人稱道、有「冠軍店長」美譽的高柏原，今年已是他第6年獲得卓越店長第一名的肯定。高柏原認為，激發團隊服務力的關鍵在於創造「榮譽感」，因此，他時常在會議上和團隊分享客戶故事，如有些客戶投入畢生積蓄，只為找到一間理想好屋；有些客戶因為永慶品牌而願意委託動輒上千萬、上億元的物件，這些客戶的信任就會成為團隊的榮譽感，激勵團隊夥伴願意為客戶創造更細膩、圓滿的服務。

高柏原強調，累積超過30年的品牌力，是團隊強大的靠山，同時也是責任！團隊每天都會貫徹「今日事今日畢」的精神，保證不讓客戶委託延宕，業績自然也就領先同業。高柏原說，這些年他始終站在第一線，讓同仁感受店長力挺團隊的溫暖，未來也會繼續努力帶領團隊前進、爭取更多的榮譽。

7年級生締造超業傳奇！「業績王」吳政陽年度總銷34億

▲吳政陽連續4年獲得超越巔峰經紀人第一名，年年突破自己創下的業績紀錄。（圖／品牌提供）

33歲的吳政陽，入行8年已連續4年獲得「卓越經紀人第一名」的獎項，2020年的年度總銷金額達到34億元，年年打破自己的業績紀錄，成為名符其實的「業績王」。吳政陽大學時就讀社工系，畢業後曾從事餐飲工作，為了一圓結婚買房的夢想，吳政陽選擇轉職加入永慶房屋，現在年薪高達800萬，成功翻轉他和家人的生活。

很多人好奇：「成為第一名超級業務員的關鍵是什麼？」吳政陽謙虛的說，他不像其他業務一樣能言善道，但他從來不會挑選客戶，並且入行以來保持著「積極」、「做事有效率」的態度，並遵守公司誠實政策，提供客戶透明的資訊服務，就能獲得客戶青睞、突破自我框架與極限，進而實現工作的成就感與人生理想。

2021房市基本面看好！預計上半年招募3000人

▲永慶房屋提供客戶「誠實」、「透明」服務，已連續8年獲得「臺灣服務業大評鑑」金牌肯定。（圖／品牌提供）

永慶房屋總經理吳良治表示，政府從去年12月開始祭出一連串「打炒房」措施，讓房市回歸供需基本面，假使未來金融市場穩健發展、房市政策更加健全化，預期2021年房價將呈現「平盤整理至緩漲」格局。吳良治強調，在國內經濟穩定復甦、市場資金潮挹注及民間投資增加的情況下，今年房市基本面仍相當看好。

因此，永慶房產集團在2021年將持續擴大服務版圖，預計上半年招募3000人，職缺包含房仲經紀人、服務專員、秘書及後勤單位專業人員，並在農曆春節前啟動「領完年終再報到」計畫，鼓勵求職者在過年前先面試，錄取通過後可選擇在年後報到，把握未來就業先機。