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NBA／薪水比詹皇高！戈貝爾率爵士10連勝　擠下湖人登頂

記者鍾東穎/綜合報導

2021-01-28 14:23:12

Rudy Gobert
▲爵士隊Rudy Gobert本季成為最高薪中鋒，單場繳出29分20籃板3封阻，成為名人堂球星「郵差」Karl Malone後隊史首人。。（圖／美聯社／達志影像）
證明身價！明星中鋒Rudy Gobert本季和爵士達成續約簽下史上第3大合約，也成為「最高薪中鋒」，今(28)日率隊擊敗獨行俠，個人繳出29分20籃板3封阻，成為名人堂球星「郵差」Karl Malone後隊史首人。
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Gobert去年亂摸麥克風等忽視疫情行為，之後成為新冠肺炎首位NBA確診球員被罵翻，還疑似傳染給一哥Donovan Mitchell導致兩人出現嫌隙。如今重修舊好，爵士去年底更以5年2.05億美金提前續約Gobert，僅次於兩屆年度MVP「字母哥」Giannis Antetokounmpo和「威少」Russell Westbrook。
當時不少人認為這份合約爵士虧大了，開季後Gobert努力用表現證明身價，本季17場全勤出賽，場均得分12.5分、13.8籃板、1.5助攻皆超越生涯平均。

今天Mitchell因傷缺陣，Gobert獨挑大樑，29分20籃板3封阻3抄截，成為自1991年Malone後，首位至少25分20籃板3封阻的爵士球員，幫助爵士以116:104擊敗獨行俠，「歐洲金童」Luka Doncic瘋砍30分白搭。
此役過後，爵士豪取10連勝，目前已14勝4負戰績超越衛冕軍，登上聯盟第一，值得一提的是，連勝期間爵士的進攻效率、淨效率值及防守效率都高居聯盟第1。
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