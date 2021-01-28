春節雙鐵自由座停賣、站票限量　林佳龍下令提升運能

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根據交通部至昨晚的統計，目前高鐵訂位率約 58% ，較去年春節同期減少 5% ，近日隨疫情升溫，訂位率持續減少。高鐵 2 月 8 日至 16 日改以全車對號座措施，預計可釋出 46.7 萬座位數，占原提供之總座位數 28.7% ；期間若開行臨時增開班次，該車次亦將以全車對號座販售，預期對於台北車站自由座人潮站車秩序會有較大改善。
至於台鐵限制發售站票措施，僅針對長途城際列車限制發售站票 120 張，並無限制短途持回數票及電子票證旅客。據台鐵局評估長途旅客多採預售票搭車，預期本項措施對春節返鄉民眾影響不大，會視實際疏運狀況再加開列車。
去年春節因疫情突然爆發，大眾運輸運量較前年下降約 15% 至 20% ，高速公路部分亦減少約 11% ，推估應為疫情趨嚴降低民眾出遊意願。針對今年春節疫情期間，民眾可能改以自行開車返鄉，高速公路局會持續監控路況，必要時加強管制，以維持主線運作效率。
林佳龍則指示台鐵及高鐵全力提高雙鐵、國道客運大眾運輸運能，在保持車廂不過於擁擠以利防疫的前提下，全力加開班次疏導民眾的搭乘需求，並提醒雙鐵及國道客運加強執勤同仁的工時管理，避免疲勞駕駛。
針對國道疏運，林佳龍則要求高速公路局會同公路總局，針對西部易壅塞路段、以及雪隧、蘇花改、南迴改等熱區，持續加強路況即時通報、宣導分流、精進式匝道儀控及大客運優先道等疏導措施；另對於外離島海空航班，也指示民航局、航港局做好民眾返鄉與收假的運能準備，以及對天候狀況變數的因應措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。