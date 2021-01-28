ibike2.0建置中捷附近　議員批須求高零進度

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鄭功進強調，已多次在市議會公開提案並且質詢，台中鐵路全線高架化沿線車站，光是東南區就有精武跟五權兩處火車站，議會通過預算，做了快一百站，卻始終還是零進度。甚至整個大東區，也只有一處2.0的新站設置在秀泰影城旁，完全不懂市府的標準何在？
鄭功進表示，全台中市民苦等1年多，好不容易盼到市府交通局，推動新的ibke2.0增設計畫，想不到截止本周為止，所設置的76處新站點，完全無視同期的重大市政亮點工程的橫向聯繫，不論是剛啟用的綠空鐵道周邊串聯，還有等了更久的台糖湖濱生態園區及精武火車站，全東區竟然只有一個2.0站點的設置，如何連結成具有線、面完善的自行車路網？
來台中旅遊的朱姓民眾也說，到秀泰影城租借ibike騎乘，最近的下一個站點，居然要騎超過兩公里，到孔廟才能歸還車輛，完全背離交通部所宣導，今年是自行車旅遊的元年的推廣目標，王姓民眾也說，市府願意積極推動ibike2.0原是美事一樁，但明明鐵路高架化的火車站周邊還有許多的橋下空間，可以做為增設新站點的位子，每天這麼多搭火車通勤的人潮，市府若繼續讓場域閒置，真的很可惜。
鄭功進重申，錢要花在刀口上，ibike站點的設置，不論是一代還是二代，最重要的，應該是考量整體交通動線的展延性。他也相信，周轉率的高低，才是一處站點的設置，是否成功的關鍵判斷標準。
交通局說，台中iBike倍增計畫自去年底開始推動，除原有的329站，目標再增設1,000站。首月已增設91站，包含今（28）日啟用的綠川東路中山路口、國立台灣美術館（五權西路）、中興街公有停車場等15站，另外台糖湖濱生態園區（帝國糖廠）、雙十路南京路、中興大學、光明國中等站也正加速建置。