ibike2.0建置中捷附近　議員批須求高零進度

我是廣告 請繼續往下閱讀

交通局表示，為便利民眾轉乘大眾運輸，初期以軌道運輸周邊區域優先設站，交通局日前已與台灣鐵路管理局共同會勘五權、精武等火車站，初步擇定將於火車站橋下台鐵既有自行車架區設置iBike站點，目前正辦理契約簽定。

交通局說，台中iBike倍增計畫自去年底開始推動，除原有的329站，目標再增設1,000站。首月已增設91站，包含今（28）日啟用的綠川東路中山路口、國立台灣美術館（五權西路）、中興街公有停車場等15站，另外台糖湖濱生態園區（帝國糖廠）、雙十路南京路、中興大學、光明國中等站也正加速建置。