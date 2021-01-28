2021臺灣國際蘭展停辦　若疫情趨緩不排除復辦

受衛生福利部桃園醫院新冠肺炎群聚擴大，疫情升溫影響，並配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，臺南市長黃偉哲宣布，原訂3月6日至3月15日在臺南後壁蘭花生技園區舉辦的2021臺灣國際蘭展「幸福蘭圖」停辦，今（28）日受訪時則回應，若疫情趨緩，不排除在第2季或第3季的時候舉辦。

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臺灣國際蘭展已邁入第17年，每年都吸引海內外超過20萬人次觀展，創造百億元蘭花外銷商機，是臺南農業的重要品牌；台南市長黃偉哲說，臺灣國際蘭展活動意旨主要是提供蘭花國際市場交易平台，及讓國內蘭花業者有與國外業者交易和技術交流的園地，今因疫情衝擊，中央政府於1月1日起將入境防疫升級，致蘭花競賽國外評審團、研討會、論壇的國外講者、國外重要買主及貴賓皆無法來臺參與，恐失去蘭展提升國際參與及促進外交的意義，因此停辦為宜。

黃偉哲表示，蘭花展跟古都馬拉松差不多是同一個時間舉辦，而古都馬拉松的活動基本上是起跑那一瞬間人潮比較聚集，那衝過起跑線之後，人潮就疏散開來，即便這樣一個低強度的人潮聚集都延期了，那蘭花展常常在一個展間裡面，雖說是半開放式的，會一直換氣，但是還算是密閉空間，陳時中部長強力建議大型活動能夠延期或取消，台南就是是順應中央流行疫情指揮中心的邏輯來走，但疫情趨緩的時候，不排除在第2季或第3季的時候舉辦。