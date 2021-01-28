悠遊付紅包送1元太少？柯文哲有自信：無法承受2300萬人
記者丁上程/台北報導
2021-01-28 15:00:52
台北市政府與悠遊卡公司，今天（28日）上午舉辦記者會，宣布從即日起到2月26日止，只要在柯市長臉書粉絲頁、悠遊卡臉書粉絲頁、悠遊付APP首頁以及臺北市的大街小巷，都可以找到市長紅包的QR code，掃描後就可以領紅包，希望能藉此刺激悠遊付的綁定數。不過外界也好奇，領到的紅包僅只有1元，是否對於消費者的吸引力不足？對此柯文哲則相當有信心，表示若全台灣人都來綁定，「2300萬的預算我還是受不了」。
對於「送1元綁定悠遊付」的活動，柯文哲似乎相當有信心。「目前有悠遊付的人，他只要一點進去就有1塊錢，那叫做加強。」柯文哲說，「另外一個是現在手機上面沒有悠遊付的人，為了要領這1塊錢他會去下載」。不過柯文哲也坦言，1塊錢當然不夠，「但很簡單，我剛才講過，我們再來是很多宮廟，以前我是要站在那裡發發財金。」柯文哲說，「現在很多宮廟只要擺一個我的人形立牌，QR code用悠遊付去掃就有錢了，宮廟不會1塊錢，5塊錢10塊錢都有可能，看每個宮廟的財力狀況。」等於是將宮廟的過年發財金，也變為悠遊付的宣傳費用。而悠遊卡公司董事長陳亭如則表示，因為很難預期有多少人，所以市長沒有給我們上限，所以盡量有多少人領，我們就發多少。那這個就要看，我們光線上的會員每天進來點的，就有80萬人，所以我們希望讓每一個人，想要領的都領得到。