排隊搶防疫保單！黃安感嘆「台灣30年原地踏步」：好淒涼

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看著防疫保單成為超夯商品，黃安語帶諷刺表示：「您看排的那個隊伍九彎十八拐之長、之蜿蜒曲折呀，我覺得好凄涼，為何？」並列出4點原因，認為排隊要排得值得，「無能的民進黨是通過『叫你排隊就排隊』來享受權力。民眾排得越累，X官們心裡越陶醉，細品那個要不得的心態。」
接著點出台灣人現在還在排隊的原因，「沒有APP、沒有移動支付，沒法不出門操作，這個島上處處還停留在我拿現金給你，你找零錢給我的中古世紀交易模式。」指保險公司只要設計APP就可以成事，卻偏偏要享受民眾刮風下雨受冷風吹排隊的快感。
黃安大嘆，30年過去了，台灣還在用現金支付，「嘲笑微信支付寶的吃不起榨菜、茶葉蛋，現在還用3D列印大米。」他放上台灣民眾排成人龍瘋搶保單的影片，狠酸：「看看視頻中的台北市建築，就知道30年來台灣的踏步程度。」
貼文引來許多大陸粉絲附和，「你不說是台北，我還以為是老家的鎮區」、「別瞎說，他們正享受著『民主自由』，享受著老子天下第一的快感」、「我們的保險都是電子帳單了，保險人員都不用見」，不過也有羨慕的留言：「台灣這麼好，都不堵車的」、「有一點值得肯定，排隊次序還不錯」、「街道看不到一點垃圾，這點大陸沒有！」（編輯：楊穎軒）
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