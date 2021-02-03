疫情時代的溫暖「食」光　麵料理打造款待生活的自炊儀式

「儀式是一件重要的事情。」儀式感讓人開始思考生活、認識自己，它讓一成不變的日子因為慎重而變得獨特，讓感受更加立體。後疫情時代的新生活讓我們回歸居家，從料理開始學習善待自己、款待生活。無論是好食材的挑選、烹飪步驟的執行，或是美味的擺盤，每個過程都慎重如儀式般仔細，用心對待看似平凡的小事，就能把日子過成一個又一個紀念日！今天就讓我們為生活獻上簡單、好上手的麵料理「菇菇雞肉茄汁洋食麵」，即使是初心者也能有好的開始，「煮」動出擊為生活帶入屬於自己的儀式。

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料理儀式從挑選好食材開始

食材需要小蕃茄200克、洋蔥1/4顆、大蒜2-3粒、去骨雞腿肉1片、鴻禧菇50克、花椰菜3朵，主食則選擇好勁道千羽拉麵一人份(80g)。

▲所謂好的開始是成功的一半，好的食材亦是料理美味的關鍵。（圖／資料照片）

所謂好的開始是成功的一半，好的食材亦是料理美味的關鍵。遊走在市場中感受四季不同的美味獻禮，跟著季節買好食材，是再自然不過的飲食步調，當季盛產的總是比較美味。你知道嗎？冬季可是小蕃茄的主場，天氣越冷，外皮越薄，而且多汁濃郁、甜度高，無需去皮就可以直接放入果汁機攪打成泥，方便又美味。

▲既然是麵食料理，麵條便是主角，選擇上更是不能將就！（圖／資料照片）

既然是麵食料理，麵條便是主角，選擇上更是不能將就！麥源與製程的講究便是挑選麵品質的關鍵。好勁道麵條Ｑ彈滑溜的口感關鍵在於其選用單一澳洲黃金小麥精華製作而成。更在杉木乾燥室內經過兩次熟成、三段乾燥的慢工細活，才能完成耐煮、不易斷裂的麵條。被如此用心對待的麵敖 ，絕對會回饋到本身的美味上，擁有Q彈口感的好勁道非常適合需要二次拌煮的料理模式。在這道和風洋食麵中加入中式麵條，較義大利麵烹煮的時間更短，也是在自煮時才能自主混搭的小樂趣。

從醬汁啟程 目睹美味誕生的療癒旅程

從醬汁開始到成品全盤掌握料理過程，食材洗淨備料、開火、烹調製作，最後小心翼翼的將熱騰騰的食物起鍋裝盤，這是一段十分療癒且專注的旅程。果汁機攪打聲、滾沸的水聲、滋滋作響的煎煮聲，跟著廚房中各種聲響的節奏依序烹煮，逐漸帶動心中的雀躍感與美味的期望。

行前注意：醬等麵，麵不等醬，所以先做醬！

第一步，「咔」，按下果汁機開關，使得小蕃茄濃郁的香氣充斥著廚房，完成蕃茄泥備用。

第二步，鴻禧菇手撕保留纖維脆口，乾煎後移至鍋邊板凳區等待。

第三步，在鍋中倒入少許的油，放入完成斷筋的雞腿肉塊，「滋——滋——」中火煎至金黃移至鍋邊，隨後利用鍋中殘留的雞油香煎厚切蒜片，聞到香氣後移至鍋邊轉中小火拌炒薄絲洋蔥。

第四步，加入蕃茄泥大火拌煮完成茄汁醬料備用。

▲從醬汁啟程 目睹美味誕生的療癒旅程（圖／資料照片）

第五步，ＯＫ手勢以食指、拇指圈出好勁道一人份千羽拉麵後，像擰毛巾一樣垂直輕轉麵條並抓住尾端放入滾水。為了不讓麵條暴露於鍋外乾燒，可以視鍋子的大小高低，等麵變軟後稍微下押入鍋再放開手。由於稍後還要再隨醬料拌炒，約滾煮3分鐘即可！

▲從醬汁啟程 目睹美味誕生的療癒旅程（圖／資料照片）

第六步，最後將麵和川燙過的花椰菜加入醬料鍋拌煮約2分鐘至收汁，並依喜好以鹽、黑胡椒、味琳調味後就完成囉！

善用食器、擺盤技巧 讓一個人的「食」光也可以很有質感

餐點準備上桌，可以選擇能突顯料理色調的食器使用。這次的麵料理，建議選用帶有深度的盤子，外觀上可以集中料理，品嚐上還有集中醬料的作用。麵料裡在起鍋時，建議以夾子橫向捲麵後垂直放入盤子，好讓麵體集中托高，配料的擺盤技巧是：單數、塊狀、明顯的食材如雞腿肉、花椰菜先定位完成外觀的平衡，最後再撒上黑胡椒、淋醬即可。選好食材、做好料理，讓我們一起享受自炊儀式的美味生活吧！