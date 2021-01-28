芋頭控注意！芋頭季療癒組合　綿密口感正對時

台灣有美食王國的美稱，具代表性的食物除了珍珠奶茶外，「芋頭」也佔有一席之地。許多料理都能見到紫色芋頭的蹤跡，應用在飲品、點心或正餐的範圍較珍珠奶茶更廣，消費者年齡層橫跨老中青三代。業者看準每年冬季到初春的芋頭盛產季節，紛紛抓緊時機，預計將掀起一波濃濃台灣味的紫色旋風。

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怡客咖啡 綿密芋頭系列新品上市 餐點搭配飲料還可享優惠折扣

怡客咖啡在產季推出芋頭系列新品，選用國產大甲、甲仙芋頭，主打綿密口感，除推出起司厚蛋香芋三明治、肉鬆厚蛋香芋三明治、肉鬆香芋三明治等餐食外，也有「香芋鮮奶」、「香芋豆奶」新上市的飲品可以搭配，餐點與飲品皆富有濃厚的芋香氣息；並針對平日推出促銷方案，於上午7:00至上午10:30點餐搭配飲料更可折價50元。

人氣茶飲名店「澄糖入室」 芋泥牛奶搭配咀嚼感配料 口感再升級

由彰化鹿港起家，於外送平台上擁有4.6高分的人氣茶飲名店「澄糖入室」，本次嚴選台灣國產芋頭為主角，再搭配完美比例的牛奶調製，推出最新上市的「入室芋見泥 2.0版」。澄糖入室表示：「芋泥調飲推出時在全國門市皆深受好評，此次推出2.0升級版，除了熟悉的台灣味，消費者也可以挑選二款配料調配客製化飲品，包含廣受好評的波霸、芋圓蕃薯圓、小湯圓、黑糖粉粿等」每一口都能品嚐到濃郁的芋頭口感和充滿嚼勁的配料，芋頭控絕對不能錯過。

▲澄糖入室新品 入室遇見泥2.0 濃郁芋頭風味搭配咀嚼感配料 口感更升級。（圖／品牌提供）

芋頭系創意調飲教學 美味吸睛一網打盡

開元食品飲品技師陳雅玲表示:「芋頭是台灣深具傳統特色的古早味食材，早年多作為主食，隨著時代發展應用於創意飲品開發，意外讓飲料消費族群橫跨老中青三個世代」。因應消費檔期需求，開元食品設計多款以芋頭為主角的創意調飲，幫助餐飲通路客戶，加速投入市場，例如「慢熟芋泥奶茶」，由基本款的奶茶系延伸，先以芋泥打底、加上戀職人鮮奶與少許液糖調味，再緩緩倒入紅茶製造漸層的視覺，最後以冷奶泡封頂裝飾，即可完成一杯比奶茶更具變化性的慢熟芋泥奶茶；而「炙燒黑糖芋香拿鐵」同樣創意地將台味與咖啡結合，先將準備好的芋泥置於杯底並加上MONIN黑糖淋醬，加入冰塊製作出層次感，再倒入戀職人鮮奶和一份Expresso，裝飾完冷奶泡後，撒上黑糖粉並炙燒，完美融合東西方風味，絕對是最吸睛的創意調飲。這一波季節限定的芋頭系療癒組合，身為芋頭控的你，一定要抓緊時節大喝一波！