降低工地災害風險 加工區管理處辦營造業安全衛生座談
記者黃守作／高雄報導
2021-01-28 16:57:41
經濟部加工出口區管理處於今(28)日，在楠梓園區，舉辦園區內營造工地之營造業高階主管安全衛生座談，以降低工地災害風險。
由加工出口區管理處勞動檢查科所主辦的園區內營造工地之營造業高階主管安全衛生座談，園區內有6個營造工地之營造業者高階主管與會，希望透過營造業高階主管的重視，對工地安全衛生管理投入較多的人力及經費，以達減災之目標。會中由各營造公司針對其工地於工程施工期間，現場安全衛生管理工作進行簡報，加工處予以輔導，並提供具體建議，以改善其現場之安全衛生管理。加工出口區管理處處長楊伯耕表示，有鑒於前(108)年全國營造業職災死亡人數攀升至168人，去(109)年死亡人數142人，為各業之冠，經分析營造業職災案件比一般行業較多之原因，主要為工地現場作業種類較複雜、作業型態不一、工作環境不佳、人員流動率高等因素，造成管理上之難度，以致於發生重大職業災害的風險較一般行業為高。楊伯耕指出，隨著國內經濟發展良好，區內事業單位業績大幅成長，擴廠需求大增，今(110)年楠梓園區有6處營造工地施工，為降低營造工地發生災害風險，保障勞工生命財產安全，該處乃投入更多的心力及關注，維護良好施工環境，以達成減災目標，創造一個安全的工作環境。