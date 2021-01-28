隱形富翁、科技新貴助攻　竹市與彰縣房貸違約率全台最低

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資料顯示，2020年第3季全台各市縣平均逾放比為0.14％，若以該數據為基準，本島境內有7市縣低於全國的基準，而購置住宅貸款違約率最低的是新竹市與彰化縣並列冠軍，只有0.08％；其次是台中市（0.09％），後面依序為新竹縣（0.1％）、台南市（0.12％）、新北市與桃園市（皆為0.13％）；違約率最高的是雲林縣（0.28％）。
台灣房屋新竹竹科店店長王瑞松表示，根據最新2019年家庭收支統計，新竹市平均收入居全台第二名，新竹市民眾收入高、教育水平學歷高、消費力也高，當然在負擔購屋能力上相對高，加上2020年股市開紅盤，也有少不科技人因此身價高漲，也是新竹市拿下全台違約率最低的冠軍；近年建商推案仍是以2+1或3房為主力產品，至於購屋客預算總價1500萬左右，2至3房車的產品為主。
台灣房屋彰化和美特許加盟店店東凌蔚菁表示，彰化縣有許多傳產大廠及國際企業設廠，因此就業機會豐富，民眾的薪資收入也十分穩定；加上縣內有許多身價不凡的「隱形富豪」，且房價也較六都親民許多，因此民眾在房貸負擔上相對輕鬆，使房貸違約率與新竹並列全台最低。
台灣房屋趨勢中心經理江怡慧表示，動產買賣契稅總額達到史上新高更顯房市熱絡，但2020年第3季購置住宅貸款違約率卻寫下55季以來新低，顯見住宅購買能力相當穩定；主因有三，首先，現今處低利率環境，貸款負擔輕；其次，企業擴大投資帶動區域的就業機會，失業率低，購屋者償還貸款能力穩定；再者，近期房市主力以穩定性高的自住買盤為主，藉由房貸融資大玩財務槓桿的高風險炒作行為減少，也是房貸違約戶減少的原因，同時也反映出行庫在融資方面謹慎以對。