血庫告急　盧秀燕發愛心文號召捐血

疫情影響國人捐血意願，台中血庫急缺各種血型，庫存所剩天數不多，市長盧秀燕在臉書PO文，呼籲市民在關鍵時刻挽起衣袖捐血救人。並錄宣導影片，也在社群網站上發布，號召民眾加入捐血行列。網友看見貼文，紛紛按讚留言「面對疫情，越艱困越堅強大家加油，台灣加油！」、「獻出熱血做善事，響應盧市長的愛心號召」，盼投入公益行動。

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盧秀燕在臉書貼文表示，今年因疫情關係，捐血的人數大幅下降，緊急需要輸血的病患正等待關心和救援，由於年節將近，過年前須儲備10天的血液，才足夠過年期間使用，在這個關鍵辛苦的時刻，呼籲民眾做好防疫措施，一同伸出援手，捐血有您，愛不止息。

衛生局說，為鼓勵民眾踴躍捐血，台中市設有多處捐血室及捐血車，包括西屯區中港捐血室、北區中正公園捐血室、西區三民捐血室、大里區大里捐血室及豐原區豐原捐血室；另在新光三越、台中公園、北屯區仁和公園也設置捐血車。衛生局長曾梓展日前也親自前往中正公園捐血室捐血，鼓勵大家一起熱血救人。

衛生局提醒，若捐血者有以下情形之一應暫緩捐血，包括孕婦或產後6個月以內、大手術未滿1年或1年內曾接受輸血、6個月內曾罹患肝炎或密切接觸肝炎病患、1年內曾經刺青、曾在72小時內拔牙者；另外，去年3月19日起凡曾出國的民眾，回國日起算28日內應暫緩捐血；曾被確診感染COVID-19而治療痊癒，以及曾與確診病例的密切接觸者，應暫緩捐血28天。