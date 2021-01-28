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雙鐵祭春節疏運限制！飲食禁令也拍板　違者最重罰1.5萬

記者林莞茜/綜合報導

2021-01-28 15:46:28｜2021-01-28 15:57:57

交通部航政司長何淑萍
▲交通部航政司長何淑萍今（28）日針對春節期間輸運以及飲食禁令進行說明。（圖／擷取自疾管署直播）
再過一個多禮拜就是春節連續假期，有鑒於衛福部立桃園醫院發生群聚感染事件，為因應龐大的返鄉出遊移動人潮，交通部航政司長何淑萍今（28）日在指揮中心記者會上宣布，高鐵在年假期間取消自由座販售，台鐵進行站票數量管制，至於飲食禁令實施日期將待相關行政流程跑完後，儘速對外報告，除了部分有飲水、用藥、哺乳需求者外，旅客搭乘時一律需全程配戴口罩，違者經屢勸不聽將處以3000元以上、15000元以下罰款。
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有鑒於衛福部立桃園醫院發生群聚感染事件，加上農曆春節將至，交通部長林佳龍25日即要求針對大眾運具評估提升防疫措施，包括是否禁止飲食及高鐵禁賣自由座等，並指示王國材政務次長召開防疫會議，檢討各項防疫措施，以共同防範疫情傳播，降低國人感染新冠肺炎的風險。
中央流行疫情指揮中心今日召開臨時記者會，交通部航政司長何淑萍在會中宣布，高鐵取消2月8日至16日年假期間的自由座販售，改以全車對號座；台鐵城際列車限制銷售站票數，每列次至多發售120位（每車廂至多15位）。

在飲食禁令的部分，何淑萍表示，交通部計劃在指揮中心「秋冬防疫專案」期間，提出未來民眾在高鐵、台鐵、公路客運、國道客運、船舶、國內線航班等交通部管轄的運具內，以及郵局營業區域範圍，原則上是禁止飲食，但若有生理需求或是身體不適等因素，需要喝水、吃藥、哺乳等，則可例外開放，食用完要馬上戴回口罩，整個案子已經呈報到指揮中心，現階段將待指揮中心核覆後，交通部就會對外公告針對飲食的相對規範。

何淑萍補充說明，飲食禁令中台鐵的觀光列車除外，而船舶有固定用餐區域，航班則以國際與兩岸航班在適當距離下可以排除，且目前規定僅在「列車」空間裡做管制，有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，不過還是希望乘客可以遵守量測體溫、戴口罩與禁止飲食規定，來保護大家的健康安全。

此外，自2月8日至2月16日春節期間，航空站、台鐵、高鐵、客運、國道服務區、海運、觀光場域清潔消毒頻率全部加倍處理。「秋冬防疫專案」期間，台鐵、高鐵各車站大廳暫停或延期租借，並停止辦理各項活動，以避免群聚活動。
至於開始施行日期，何淑萍表示，若這2天指揮中心有核覆後，交通部也會盡快將內部程序完成，那在相關運具內與特定區域的飲食禁令，基本上還是依照指揮中心在去年12月1日的「秋冬防疫專案」原則下要求民眾遵循，若經過區域人員的屢勸不聽，將依照《傳染病防治法》第70條第1項規定開罰3000元以上、15000以下罰款。
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