「雞排女王」唐儷生意逆成長 忙翻整周沒見兒子
記者吳雨婕/台北報導
2021-01-28 16:34:41
龍千玉今（28）日一早領軍同門師弟妹唐儷、楊哲，逛街採買春聯。而她睽違多年沒在台過年，因為疫情多出的假期，意外獲得與家人相處的時光；「雞排女王」唐儷則自爆雞排生意逆成長，生意好到一周沒見到兒子。
聊起過年，龍千玉分享招好運的方法：「新春都會準備一套『內在美』，每年的顏色都不太相同，今年會買紅色的，期望一掃去年的陰霾，喜氣迎好運。」此外，因為疫情關係，龍千玉獲得意外假期，睽違多年與家人們圍爐，弟弟江志豐更霸氣表示要訂高級的佛跳牆，讓她很期待，至於新年新希望，龍千玉透露：「希望疫情快結束，大家平安健康最重要。」有「雞排女王」封號的唐儷則是提到，去年因為疫情的關係，雞排生意逆成長，業績飆了3倍之多，曾經記錄一天賣出800片雞排，「我與老公每天忙到翻，甚至有過一整個禮拜都沒見到兒子，很感謝婆婆願意幫忙分擔。雖然副業開紅盤，可惜歌唱事業卻因為疫情爸打斷，她表示，原本過年有演出活動，但都因為疫情取消了。而「芒果王子」楊哲去年底再添一子，當奶爸忙翻天，談起工作是否有被疫情影響，他提到同樣因為疫情的關係，活動都被取消，幸好他腦筋動得快，馬上加入直播主行列，為自家的水果事業找生機。
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