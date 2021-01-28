「雞排女王」唐儷生意逆成長　忙翻整周沒見兒子

龍千玉今（28）日一早領軍同門師弟妹唐儷、楊哲，逛街採買春聯。而她睽違多年沒在台過年，因為疫情多出的假期，意外獲得與家人相處的時光；

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龍千玉（中）領軍同門師弟妹唐儷（右）、楊哲逛街買春聯。（圖／豪記唱片提供）