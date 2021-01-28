矇騙勞動部引進大批外勞 剝削薪資2500萬
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-28 16:36:27
申請外勞的系統出現嚴重漏洞，中部有不法份子組成「人口販運集團」，先以人頭虛設公司行號，偽造不實企業公司員工人數，再向主管機關申請、引進大批越南籍移工，再將移工非法媒介到營造工地工作，從中剝削謀取暴利。台中地檢署指揮刑事局中打中心逮捕30多名集團共犯，初步清查虛設20家人力仲介與公司行號的空殼公司，受害外籍移工上百人，台中檢方持續擴大偵辦。
台中地檢署表示，經指揮大批檢警人員追查發現，刁姓越籍人士勾結在台的許姓主嫌，組成龐大「人口販運集團」，先以人頭虛設公司行號，透過人頭資料交互投保，偽造不實企業公司員工人數，矇騙勞動部勞工保險局、勞動部勞動力發展署等主管機關，申請、引進大批越南籍製造業移工，再將移工非法媒介、派遣到營造工地工作，從中剋扣逾半數薪資謀取暴利，若有移工抗議勞力所得遭到剝削，集團即以遣返恐嚇威脅。台中地檢署經檢察官張凱傑指揮中部打擊犯罪中心、移民署台中市專勤隊、刑事警察大隊佈線偵查，逮捕查獲刁嫌等8人及被害移工20人，查扣電腦、大量空殼公司與非法雇主招牌及公司大小章等相關證物，於擴大偵辦後共查緝犯嫌35人及被害移工91人。估算該集團不法獲利超過新台幣2500 萬元，全案依偽造文書、違反就業服務法及人口販運防制法等罪法辦。