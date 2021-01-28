羽球／強！王子維逆轉前球王 年終賽2連勝有望殺進4強
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-28 16:33:06｜2021-01-28 16:34:33
BWF羽球年終賽分組第2戰，「羽球王子」王子維今(28)日交手前印度球王Srikanth Kidambi，錯過3次賽末點，有驚無險以19:21、21:9、21:19打破對戰3連敗首度獲勝，目前年終賽2連勝相當有機會搶下4強門票。
男單部分，2名台將一哥周天成和王子維分居A、B組，王子維和香港一哥伍家朗、印度一哥Kidambi以及丹麥金童Anders Antonsen同組。能打進年終賽的選手實力都相當堅強，要搶下分組前2取得4強門票不容易，王子維分組首戰以21:10、21:14拍落老冤家香港一哥伍家朗，擺脫2勝6負陰霾。今日次戰，王子維面對過去3連敗的Kidambi，首局曾取得8:5領先，不過多數時間都是前球王掌握比賽節奏，以19:21讓出。次局，王子維重整旗鼓，3度平手後連拿7分建立領先，很快以21:9扳回一城。決勝局一開始王子維落後，不過展現韌性連拿7分逆轉，雙方陷入拉鋸，王子維在關鍵時刻接連得分，打出一波8:3先拿到20:16，最後浪費3個賽末點，有驚無險以21:19勝出。此役鏖戰78分鐘。