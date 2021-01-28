疫情擴大 邱顯智籲明定外送員不得進醫療院所
新頭殼newtalk
2021-01-28 17:10:29
武漢肺炎疫情持續升溫，時代力量立委邱顯智、新竹市議員廖子齊今天(28日)要求，勞動部職安署應重新修訂「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，明確規範外送員不得進入醫療院所，避免疫情擴散。勞動部職安署則回應，會與中央流行疫情指揮中心研擬對策做出適時調整。
邱顯智、廖子齊今偕新竹市網路平台外送員職業工會籌備會以及桃園市網路平台外送員職業工會，今召開「防疫升級！職安署別忘了千千萬萬的外送員」記者會。邱顯智說，許多醫護人員或是病人家屬都會叫外送來解決飲食問題，外送員也樂意提供服務，但目前對外送員防疫部分不足，導致許多外送員可能會被要求進入醫療院所內，進而發生傳染風險，因此，應比照嘉義市衛生局公告，明定外送員不得進入醫療院所內。邱顯智指出，職安署原始文字相當模糊，使得每間醫療院所的執行狀況不一，新竹馬偕醫院是完全禁止外送員入內，新竹台大醫院允許外送員憑健保卡入內，而新竹國軍醫院最離譜，不但允許外送員入內，還要求外送員脫下安全帽，違反了職安署不能拿下安全帽的建議事項。廖子齊要求，中央應明定外送員不得進入醫療院所，讓地方政府、業者、外送員及醫院工作人員有所適從，才能有效降低風險，若考量醫護人員或醫院工作人員不便至院外取餐，政府體恤醫護人員辛苦，應增派人力協助。勞動部職安署科長葉沛杰回應，職安署所訂定「適當場所」，是為了有彈性調整，讓外送員、訂餐者雙方自行約定，不過現在國內面臨疫情另一波高峰，是否要調整，職安署會視疫情指揮中心的對策，適時調整。新聞來源為Newtalk 新頭殼延伸閱讀： GameStop等雞蛋水餃股狂噴 美國鄉民協力軋空引白宮關注 挨批與國台辦一搭一唱反萊豬 國民黨：兩件事不相關