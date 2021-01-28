南美館新任館長遴選結果公布 原總監林育淳接任重責
記者林怡孜/台南報導
2021-01-28 16:53:04
臺南美術館今(28日)召開董監事會議，確定由臺灣美術史專家林育淳接任美術館第三任館長。依照〈臺南市美術館設置自治條例〉第十九條第一項及〈臺南市美術館組織章程〉第二條規定，館長人選由董事長提請董事會決議通過後即可聘任。本次館長遴選以公開徵選方式，經面試等程序後，遴選小組建議人選，再由董事會決議通過後聘任之。
林育淳民國54年次，臺灣大學藝術史研究所碩士，專長臺灣美術史研究、展覽策畫、典藏管理、美術館行政。林育淳曾任臺南市美術館總監，任職台北市立美術館展覽組及典藏組25年，美術館經驗相當豐富。林育淳在南美館擔任總監兩年，去年6月份約滿返回北部照顧家人，本次南美館館長遴選，林育淳深知治理館所責任重大，幾經深思熟慮後，決定重回南美館帶領館員延續南美館先前既有成果及經營理念與方向，繼續為當代藝術的發展，以及在地美術史建構而努力。豐富的學術研究經歷及行政歷練，她期許未來可望為南美館注入更多能量，讓南美館持續與臺南這座古老城市共生、實現藝術友善平權，體現藝術與文化的價值。林育淳將於2月1日就任新職，館員們也期待能在新任館長的帶領之下，為所有熱愛藝術的朋友們，帶來更多優質精彩的展覽在府城展出，並為實踐藝術與生活共存的美好而努力。