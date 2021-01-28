你來買我來捐 　中市大安農會捐香腸助弱勢

台中市大安區農會為協助低收入戶及弱勢團體過好年，發起「你買、我捐公益活動」，只要民眾購買產銷履歷「大安禮尋」肉鬆禮盒1盒，就捐出一包價值200元的安農香腸做公益，獲民眾熱烈響應，半個月內即募集約1000多包安農香腸，嘉惠台中大安、大甲、清水、后里、大雅等區及南投仁愛鄉等375戶弱勢族群。

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大安農會今(28)日於大安區公所前廣場舉辦捐贈儀式，集結各界善心人士的愛心為弱勢族群溫馨送暖。台中市政府農業局表示，大安農會所屬「大安區肉品市場」是產銷一元化的市場，生產的肉品具有「產銷履歷」，其加工廠通過國際ISO 22000及HACCP認證，安農香腸、肉鬆等產品製程絕不添加防腐劑、澱粉及人工色素，堅持選用國產新鮮食材，安全衛生，消費者可安心品嚐。

大安區農會表示，「安農飛天豬香腸」遵循古法製作，滋味鮮甜，口感Q彈有嚼勁；「大安禮尋肉鬆禮盒」蟬聯農委會2021台灣農業百大精品獎，品質有保證，民眾可以安心食用。

這次在過年前夕發起公益活動，結合台中市農會、仁愛鄉農會、大安區公所、大安區肉品市場、財團法人華山社會福利慈善事業基金會、財團法人台中市私立馨安啟智家園、台中市愛幼會、社團法人台中市蓮心自強服務協會、清水清濱醫院附設精神護理之家等機關團體共襄盛舉，多位善心人士更將購買的肉鬆禮盒捐出做公益，讓社會更美好、更溫馨。