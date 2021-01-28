中國擬懲戒「分裂份子」 陸委會：勿刻意挑釁台底線
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-28 17:09:08｜2021-01-28 17:41:47
中國防部今（28）日於例行記者會上再次就國台辦日前「一小撮台獨份子」發言，指少部分台獨人士就像是一個泡沫，不能翻起幾朵浪花，威嚇「台獨」就意味著戰爭。陸委會今日回應中方放話懲戒台獨，我方絕不接受國台辦的說法，中共近期「嚴懲台獨頑固份子」的手段為不智之舉，只會傷害兩岸關係及台灣社會。
國台辦發言人朱鳳蓮昨（27）日表示，將密切關注島內外一小撮台獨頑固分子的動向，依法予以嚴厲懲戒和打擊；解放軍在台海組織實戰化軍演，兩岸擦槍走火的可能取決於「台方挑釁的程度」。陸委會副主委、發言人邱垂正表示，兩岸應基於互相尊重善意、理解的態度，處理意見分歧。對於嚴懲打擊「台獨頑固份子」的說法，台灣絕不接受。中共近期以威嚇的錯誤手段傷害兩岸關係、台灣社會，實為無法接受的不智之舉。陸委會正告對岸必須深思熟慮，切勿低估台灣捍衛國家主權、堅守民主自由的決心而輕舉妄動，對岸任何刻意挑釁台灣底線的言行舉措將可能導致其無法承受的深遠影響。中國國防部新聞發言人吳謙大校今日表示，在中華民族的歷史長河上，一小撮台獨分裂分子的謀「獨」行徑，就像是一個泡沫，反問「又能翻得起幾朵浪花？」吳謙正告，台獨就意味著戰爭，解放軍將採取一切必要措施，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。中國24、25日2天共派出28架次戰機擾台，引起國際社會關注，美國國務院呼籲北京停止軍事施壓，與台灣民選代表進行對話。國防部日前證實共機頻繁騷擾我西南防空識別區（ADIZ）並在官網「即時軍事動態」公布相關資料，被中國批評台灣表示將深化台美關係，台防務部門是「炒作」大陸軍機進入識別區。同時，今日也是陸委會成立30週年，邱垂正針對陸委會未來展望表示，將持續以負責任的態度穩健推動兩岸事務。陸委會成立以來一直依循台灣主流民意，致力於維護台海和平、穩定兩岸現狀，並堅定捍衛國家主權以及台灣民主、民眾福祉。