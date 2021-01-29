影／唐吉訶德能復甦西門商圈？專家：短期帶來過路客
記者賴志昶／台北報導
2021-01-29 18:40:22｜2021-01-29 18:46:30
日本「唐吉訶德」首家台灣分店19日正式開幕，連日來創造驚人排隊人潮，也為近期景氣蕭條的西門商圈帶來一絲希望。專家分析，由於疫情緣故，國人一窩蜂擁至唐吉訶德，來體驗「偽出國」的消費體驗；該店所帶來的人潮，短期雖能讓商圈帶來許多過路客，不過長期來看，可能未來下半年等到疫情趨緩後，人潮才會漸漸復甦。
根據實價登錄資訊，西門町近期租金交易中，去年2月於漢中街有每坪2萬252元，而去年6月於峨嵋街則為每坪1.8萬元。大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡表示，從去年租金揭露價格觀察，西門町主力區域的捷運站出口徒步區周邊，租金行情還維持在一定水平。郎美囡分析，民眾普遍還是認為疫情總會過去，且西門町的條件仍是相當不錯，未來觀光客或者是在地的消費人口都還會回歸，因此在租金水準上還沒有大幅度下修的變動現況。西門商圈主力區域雖未見租金大幅起落，但卻有不少店家掛起待租的標誌。屋比房屋總經理葉國華也提到，西門町商圈是國際觀光客來台幾乎必訪的商圈，雖然我國目前疫情沒有大規模蔓延，但除本國遊客外，目前外國遊客幾乎銷聲匿跡，也讓商圈觀光客大減，不少無力支撐的商家只能選擇退租，也導致店面待租量出現攀升。葉國華指出，近期不少三角窗或靠進捷運站的黃金區位店面大量也出現空租，導致網路待租量持續攀升；雖然區域網路待租平均租金較去年同期並未下跌，但主要是以往不會空租的高單價租金店面也釋出到市場所致；目前西門町店面市況，若扣除這些高租金店面，整體來說，租金仍有走跌的狀況，近半年跌幅約5％上下，仍在打底修正階段。葉國華分析，商圈內主要路段成都路與武昌街二段近期都有大量店面出現空租，目前待租店面都超過20間；而且，因西門町租金水準較其他商圈高，以徒步區1間店面來看，小坪數或距離捷運站較遠的店面，月租金就高達10至40萬元，若為大坪數或精華區位店面，月租金甚至可達60至100萬不等；如此高昂的租金，除連鎖運動運品店、美妝品牌業者外，一般小飾品、鞋襪、手機殼等小本經營的業者，並不易負擔。至於唐吉訶德所在大樓的租金情況如何，大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡指出，該大樓先前是由韓國快時尚品牌SPAO、MIXXO所承租，當時月租金685萬元，但該品牌於2019年6月品牌撤台；唐吉訶德承租後，2020年2月實價揭露為月租462萬元，跟韓國品牌月租相比下滑32.6％。對於租金下修3成，郎美囡分析，雖然說西門町是台北市指標商圈，但近年來國外觀光客人潮大幅減少，所以多多少少會對租金有所影響；尤其是去年疫情的關係，不論是散客或本地購物人潮都大幅縮減，那當然也會對商圈有一些影響。郎美囡分析，近期唐吉訶德所帶來的人潮相當的踴躍，短期雖能帶動商圈效益，但近期又有疫情擴散的跡象，因此還是要以保守態度來觀望這些人潮，長期來說目前西門商圈仍是偏向蕭條，可能未來下半年等到疫情趨緩，人潮也會慢慢的復甦。葉國華也說，目前疫情衝擊導致來客量萎縮，確實成為壓垮商家的最後一根稻草；不過，隨著近期日本唐吉訶德首店進駐，吸引不少民眾前來朝聖，短期內能緩解商圈內店家慘淡的業績，且因西門町人潮在北市商圈中其實仍相對穩健，若屋主願意將租金適度調整，估計待租店面的空租期應不會太長，還是可以吸引店家進駐。