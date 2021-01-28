「撐醫護，挺桃園」 臺南支援桃園消毒設備與防疫物資
記者鄭婷襄/台南報導
2021-01-28 17:27:44
因衛生福利部桃園醫院發生COVID-19院內感染事件，該院持續執行清空計畫，消毒設備與防疫物資需求量極大，臺南市政府今（28）日指出，將支援消毒車、回收車與捐贈防護衣、消毒液給桃園市政府與部立桃園醫院，臺南市長黃偉哲也會親送防疫物資至桃園市政府，以行動力挺抗疫第一線的醫護人員。
臺南市長黃偉哲表示，國際上的肺炎疫情依舊嚴峻，本土疫情也一度緊繃，現在正是防疫關鍵期，要守住這場防疫戰，最需要的是全國人民的團結，以實際行動與作為執行防疫工作，但此次疫情防範區域較廣，桃園市政府防疫物資儲備仍有耗盡之虞，便決定以行動來表示支持，支援消毒設備與相關防疫物資，透過人力、物力支援，「稱醫護，挺桃園」以實際行動力挺桃園抗疫。台南市政府指出，此次捐贈活動由臺南市政府支援相關消毒設備與人力，包含砲霧塔消毒車1輛（隨車含噴藥人員共2名）、消毒車1輛（隨車含噴藥人員共2名）、回收車（隨車含助手共2名）、帶隊官(吳耀州隊長，助手1名)，另外也將捐贈防疫物資包含防護衣2,000件、600ml漂白水5,000瓶、病毒崩（隨身殺菌噴霧）1,000瓶，期透過此次物資捐贈，協助桃園市政府度過難關，讓臺南市在這波疫情盡一份心力，和台灣人民一起抗疫守護家園，守護台灣。
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