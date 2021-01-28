力拼2030電巴國產化！首個台灣自產電巴動力系統亮相
記者賴志昶／台北報導
2021-01-28 17:37:40
看好電動車輛發展，工研院今（28）與大同公司共同宣布，成功開發國內首個國產的電動巴士動力系統，此系統整合堪稱電動車心臟與大腦的馬達和驅動器，將提升電動巴士的性能與效率，也將有助2030年達到電動巴士國產化的目標化。
據市調機構彭博社（BNEF）估計，預估2040年全球小客車銷售量將有58％為電動車。工研院在經濟部技術處科技專案和工業局智慧電動巴士DMIT計畫支持下，聯手國內馬達領導品牌商大同公司成功開發國內首個國產的電動巴士動力系統，有助於台灣智慧運輸發展。大同公司執行副總戴豐樹表示，大同2018年啓動與工研院合作開發馬達驅動器專案，結合工研院在驅動器領域的研發能量，授權技術轉移，同時建立馬達驅動器研發團隊，為馬達產品共創更高的附加價值，在全球市場開闢新藍海。工研院指出，該院與大同聯手開發的「250kW動力系統」，是當前台灣第一個自主研發，也是功率最大的國產車用動力系統，採用馬達與驅動器系統匹配考量設計，馬達最高效率>96％、驅動器>97％，可提高車輛性能與節能省電，且具備高扭力、爬坡力佳的特性，目前適用於12米（甲類）電動巴士或同級卡車。工研院表示，值得一提的是，由於此系統整合馬達和驅動器等軟硬體，具備自主調校能力，能針對不同車款進行客製化調校設計，未來也能應用於物流車、垃圾車、資源回收車、採礦車等；目前，此動力系統已完成實車調校與道路測試，近日更於財團法人車輛研究測試中心（ARTC）通過性能測試，在巴士滿載的情形下，擁有20％爬駐坡能力，以及90 km/h以上之極速性能表現，確保產品品質。